الأنبا مكاريوس: في النيروز نرى استخفاف الأقباط بالموت

قال الأنبا مكاريوس أسقف عام كنائس المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس: "إنه في عيد النيروز نتأمل: كيف استخفّ الملايين بالتعذيب والموت، وكيف تسابق الأفراد من جميع الأعمار والأجناس والثقافات إلى الاستشهاد، وكيف تحولت جماعات المقبوض عليهم للمحاكمة قبل القتل إلى مواكب انتصار، فيها يرتدون أفخر الثياب، وترتفع أصواتهم بالتهليل والشكر لأنهم ماضون إلى العرس السمائي، كيف رأوا ما لم يره مضطهدوهم، وكيف أمكن للنساء والأطفال أن يبهروا الحكام بشهادتهم عن المسيح، ورضاهم عن طيب خاطر أن يموتوا عنه، كيف تحول الاستشهاد إلى شهوة، وكيف تسابق الجميع إليه، حتى حاولت الكنيسة تقنين الاستشهاد! ولكن الأكثرين كانوا معنيين فقط بالشهادة للمسيح حتى الموت".وأضاف، في بيان له: "كيف أبهر المسيحيون الحكام حتى اعترف أحدهم: "لقد غلبتني أيها المصلوب"! وكيف كلما أمعن الولاة في تعذيب المسيحيين، كلما ازدادوا إصرارًا على التمسُّك بالمسيح. وكيف أسهم استشهاد الكثيرين في إيمان مَنْ لا يُحصى عددهم من الكثرة".