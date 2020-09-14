رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 14 سبتمبر 2020 الموافق 26 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا مكاريوس: في النيروز نرى استخفاف الأقباط بالموت

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 04:41 م
الأنبا مكاريوس
الأنبا مكاريوس
جرجس صفوت
طباعة
قال الأنبا مكاريوس أسقف عام كنائس المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس: "إنه في عيد النيروز نتأمل: كيف استخفّ الملايين بالتعذيب والموت، وكيف تسابق الأفراد من جميع الأعمار والأجناس والثقافات إلى الاستشهاد، وكيف تحولت جماعات المقبوض عليهم للمحاكمة قبل القتل إلى مواكب انتصار، فيها يرتدون أفخر الثياب، وترتفع أصواتهم بالتهليل والشكر لأنهم ماضون إلى العرس السمائي، كيف رأوا ما لم يره مضطهدوهم، وكيف أمكن للنساء والأطفال أن يبهروا الحكام بشهادتهم عن المسيح، ورضاهم عن طيب خاطر أن يموتوا عنه، كيف تحول الاستشهاد إلى شهوة، وكيف تسابق الجميع إليه، حتى حاولت الكنيسة تقنين الاستشهاد! ولكن الأكثرين كانوا معنيين فقط بالشهادة للمسيح حتى الموت".

وأضاف، في بيان له: "كيف أبهر المسيحيون الحكام حتى اعترف أحدهم: "لقد غلبتني أيها المصلوب"! وكيف كلما أمعن الولاة في تعذيب المسيحيين، كلما ازدادوا إصرارًا على التمسُّك بالمسيح. وكيف أسهم استشهاد الكثيرين في إيمان مَنْ لا يُحصى عددهم من الكثرة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

4 محاور.. وزيرة الصحة تعلن خطة الاستعداد للموجة الثانية المحتملة لكورونا

«قومي المرأة» يكرّم «سيدة القطار».. ويجهز حديقة «صفية» في مدرستها

حريق بقطار «القاهرة الإسكندرية» فى القليوبية

«القومي للطفولة» يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته لترهيب ابنتهما

الصور

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

image description

تكريم المجلس القومي للمرأة لـ سيدة القطار

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

image description

«الدستور» داخل مبنى الشهيد أحمد منسي بجمعية رسالة

image description

صور مباراة الأهلي والإسماعيلي

الأكثر قراءة

ضبط سيارة محملة بـ150 كيلو من خام الذهب فى أسوان

«القومي للطفولة» يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته لترهيب ابنتهما

بأسورة مراقبة.. السجل الجنائي للهارب محمد علي بعد تحديد إقامته

4 محاور.. وزيرة الصحة تعلن خطة الاستعداد للموجة الثانية المحتملة لكورونا

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

«النقاد فى مصر قليلون وهذا منافسى الوحيد».. اعترافات عادل إمام

«كان يتيمًا وبيصعب علىّ».. كواليس علاقة تحية كاريوكا بـ«حليم»

محمد صبحى عن سر اعتزاله السينما: بحثت عن الاحترام فلم أجده

حكاية حاتم ذو الفقار القصيرة مع الفن.. دخل السجن 3 مرات ومات وحيدًا

نجم الساعة

مى سليم: لا أوافق على الظهور لمجرد إثبات الحضور

منوعات

«فيسبوك» تتيح «ووتش توجيذر» لمشاهدة البرامج والأفلام معًا

الباحثون يعودون إلى القطب الجنوبي لأول مرة منذ تفشي كورونا

كشف أول أعراض سرطان الدم

العلماء يعرضون كيف يتكاثر فيروس كورونا

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: سيدة المطار.. وسيدة القطار !!
د. منى حلمى
الرجل الحر لن يقبل بديلًا عن المرأة الحرة
عمرو خالد
الكون خير شاهد على عظمة الخالق
ماجد حبته
ما لـ«الأتراك» فى مالى!
المزيد

الثقافة

«ثقافة الجيزة» تناقش أعمال جان فرانسوا وعباس العقاد

«ثقافة الجيزة» تناقش «الوسطية ثقافة وأسلوب حياة»

«بعد توقيع العقد».. نورا ناجي: «الكاتبات والوحدة» مقالات ذاتية

معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ39 من 4 إلى 14 نوفمبر