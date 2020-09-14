كندا تبحث سُبل مواجهة الموجة الثانية من كورونا قبل الشتاء

أعلنت الحكومة الكندية أن رئيس الوزراء، جاستن ترودو، سيعقد اجتماعات مغلقة مع وزراء حكومته لمدة يومين بدءا من اليوم الاثنين، بشأن الخطر الذي يهدد البلاد من إمكانية ظهور موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وقالت كبيرة مسئولي الصحة العامة في كندا، الدكتورة تيريزا تام، في بيان أوردته صحيفة (ناشيونال بوست) الكندية: "إن التحدي الذي نواجهه الآن هو حماية أنفسنا من الملل الذي يمكن أن يقودنا إلى الاسترخاء في تطبيق الاحتياطات الشخصية، حيث أبلغت السلطات الصحية عن 500 حالة إصابة جديدة أمس الأحد".وأضافت أن البلاد في حاجة إلى زيادة الوعي بعوامل خطر الإصابة بفيروس كورونا في الأماكن التي أعيد فتحها مجددا.وشهدت الأسابيع العديدة الماضية ارتفاعا في أعداد إصابات كورونا في جميع أنحاء كندا، مما جعل كبار مسئولي الصحة العامة يشددون على الكنديين بعدم التخلي عن حرصهم وإجراءاتهم الاحترازية مع حلول درجات الحرارة المنخفضة.