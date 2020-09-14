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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجلس التنسيق للمعارضة البيلاروسية يدعو موسكو لدعم حوار سياسي حقيقي في مينسك

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 04:33 م
بيلاروسيا
بيلاروسيا
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دعا مجلس التنسيق للمعارضة البيلاروسية، موسكو إلى دعم الحوار السياسي الحقيقي في بيلاروسيا، مؤكدًا دعمه تطوير العلاقات البيلاروسية الروسية في كافة المجالات.

وأوضح المجلس، اليوم الاثنين، أنه من الأهمية بالنسبة لنا أن يكون رأي الجزء الأكبر من المجتمع البيلاروسي مسموعا ومأخوذا بعين الاعتبار في روسيا، مشيرا إلى أهمية الموقف الروسي على صعيد السياسة الخارجية بالنسبة للشعب البيلاروسي ومستقبل العلاقات البيلاروسية- الروسية.

وقال: "إن الدعم المخلص من قبل روسيا للحوار الحقيقي بين مختلف القوى السياسية داخل البلاد سيساعد في إعادة الوضع في بيلاروسيا إلى طبيعته في أسرع وقت ممكن، وتطوير العلاقات بين بيلاروسيا وروسيا"، مشددا على أنه لم يتطلع أبدا إلى الإضرار بالعلاقات بين مينسك وموسكو.

يذكر أنه جرى تشكيل مجلس التنسيق في 14 أغسطس الماضي، بمبادرة من المرشحة السابقة في الانتخابات الرئاسية البيلاروسية، سفيتلانا تيخانوفسكايا، والتي رفضت الاعتراف بنتائج الاقتراع الذي فاز به، وفقا للجنة الانتخابات المركزية، الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو بعد حصوله على 80% من الأصوات.

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