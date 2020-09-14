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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إندونيسيا تعلن إعادة فرض إغلاق جزئي في جاكرتا بسبب كورونا

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 04:45 م
كورونا
كورونا
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أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم الاثنين، إعادة فرض إغلاق جزئي في العاصمة جاكرتا؛ نتيجة ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأوضحت السلطات- حسبما نقلت شبكة (فرانس 24) الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم- أنها ستعزل أي شخص تثبت التحاليل إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وصرح حاكم جاكرتا، أنيس باسويدان، بأن العاصمة ستستأنف القيود الاجتماعية واسعة النطاق لمدة أسبوعين، بدءا من اليوم، واصفا إياها بأنها "إجراء ضروري" لمنع انهيار النظام الصحي.

جدير بالذكر، أن عدد حالات الإصابة الإجمالي بفيروس كورونا في إندونيسيا يبلغ حوالي 222 ألف شخص.

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