مطران القدس ينطلق في رحلة رعوية لليونان

علمت "الدستور" من مصادر كنسية مطلعة أن الأنبا أنطونيوس مطران القدس والشرق الأدنى للأقباط الأرثوذكس انطلق منذ عدة أيام في رحلة رعوية إلى اليونان.وأشارت المصادر إلى أنه كان في استقباله الأنبا بافلوس أسقف الإيبارشية للأقباط الأرثوذكس، وترأس كلاهما القداس الإلهي بمشاركة عدد من كهنة الإيبارشية بمقر دار المطرانية.