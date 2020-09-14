الكويت: 5% ارتفاعًا في حالات دخول العناية المركزة بسبب كورونا

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، أن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في الكويت متوقع خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أن المنظومة الصحية في البلاد تحتاط لذلك الأمر، في ظل رصد بعض مظاهر عدم الأخذ بالاحتياطات الوقائية والاشتراطات الصحية أثناء ممارسة مختلف الأنشطة في الحياة اليومية.وأكد الدكتور السند- في بيان صحفي اليوم الاثنين- أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار كل الاحتمالات وفق القراءات العلمية المحلية والعالمية، والتي يعكف على إعدادها فرق ولجان فنية متخصصة تعمل على مدار اليوم، موضحا أن حالات دخول المصابين بالفيروس سواء في الأجنحة المخصصة في المستشفيات أو في العناية المركزة ارتفعت بمعدل يبلغ نحو 5% خلال الأسبوع الماضي.ولفت السند، في هذا الإطار، إلى أن المؤشرات الصحية تشير إلى أن الكويت ما زالت في الموجة الأولى، مع الأخذ باحتمالية حدوث الموجة الثانية في حال عدم الالتزام بالاحتياطات الوقائية، مشددا على أنه على الجميع إدراك أن حدوث هذه الموجة الثانية غير مرتبط بحلول فصل الشتاء.كما شدد على أن الوقاية تتحقق من خلال الالتزام بالاشتراطات الصحية الخمسة، المتمثلة بالتباعد الجسدي، والمحافظة على غسل اليدين وتطهيرها باستمرار، وارتداء الكمامة في الأماكن العامة وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك، وتوصيات المنظمات الصحية الدولية بهذا الشأن، فضلا عن أهمية توفير كل سبل الوقاية والحماية لفئات ذوي الاختطار من كبار السن، والحوامل، وأصحاب الأمراض المزمنة، ومن يعاني من ضعف المناعة، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.