استقالة المبعوث الخاص لـ«جونسون» لحرية الدين من منصبه

أعلن عضو الحزب المحافظ البريطاني المشرع بالبرلمان، رحمن تشيشتي، تقديم استقالته من منصب المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لحرية الدين أو المعتقد، بسبب اتفاقية "بريكست".وقال تشيشتي- في خطابه لرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أوردته شبكة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الإثنين- إن لديه ما وصفه بـ"مخاوف حقيقية" إزاء انتهاك المملكة المتحدة التزاماتها بموجب اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي "بريكست".وأضاف تشيشتي: "لدى شعور قوي بشأن الحفاظ على الالتزامات التي أجريناها، وفي حال قدمنا كلمتنا، فيجب علينا الوفاء بها".وأوضح تشيشتي، في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر": "لقد كتبت لرئيس الوزراء استقالتي من منصب مبعوثه الخاص لحرية الدين أو الاعتقاد، ولا يمكنني دعم مشروع قانون السوق الداخلية في شكله الحالي الذي ينتهك من جانب واحد الالتزامات القانونية للمملكة المتحدة".وتابع: "وبصفتي مشرعًا بالبرلمان لمدة عشر سنوات ومحاميا بالقضاء العالي سابقًا، فإن قيم احترام سيادة القانون والوفاء بالكلمة عزيزة علىّ".ويعد تشيشتي المشرع الأول الذي يستقيل من منصب على خلفية اتفاقية انسحاب بريطانيا من "بريكست" المثيرة للجدل.