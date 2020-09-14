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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القباج»: 4 ملايين زيارة منزلية لـ«2 كفاية» حتى الآن

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:19 م
القباج
القباج
ولاء جمال
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أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن برنامج ٢ كفاية يستهدف مليون و٢٠٠ ألف سيدة من سيدات تكافل وكرامة، يمثلن الأسر الفقيرة تنمويا وليس ماديا فقط وهو ما يعرف بالفقر متعدد الأبعاد، مضيفة أن الوزارة تقدم إليهن تدخلات تنموية متعددة فبالإضافة إلى برنامج ٢ كفاية يوجد برامج سكن كريم ولا أمية مع تكافل وحياة كريمة، وتستغل المتعلمات منهن في تنمية المجتمع وتعليم الفتيات بفصول محو الأمية والتوعية.

وقالت القباج خلال افتتاح مركز البحوث والصحة الإنجابية، إن برنامج ٢ كفاية نفذ حتى الآن ٤ ملايين زيارة منزلية، وأجرى ٤٠٠٠ ندوة مجتمعية شارك فيها ٥٠٠ ألف مشارك، وزار العيادات أكثر من ٧٥ ألف سيدة.

وأشارت إلى أن وزارة التضامن تعمل من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة على ١٤٣ قرية في المرحلة الأولى وستمتد إلى ٢٣٢ قرية، بالشراكة مع ٢٣ جمعية يضاف إليهم قريبا ١٧ جمعية ليصبح الإجمالي ٤٠ جمعية شريكة، تستثمر مليارات في القرى، ومع توجيهات الرئيس الدائمة بزيادة التطوير والخدمات المقدمة، ننمي روح التطوع؛ حيث نحتاج في الفترة المقبلة إلى جهد كبير لتحفيز الشباب المصري ليساهم في العمل العام، ويستعيد حب الوطن والرغبة في خدمة مصر، داعية المجتمع المدني لإعلاء شأن التطوع.

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