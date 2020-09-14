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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الصين يؤكد أهمية دعم التعددية والحوار مع أوروبا

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:18 م
شي جين بينج
شي جين بينج
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أكد الرئيس الصيني "شي جين بينج" اليوم الإثنين ضرورة التمسك بدعم التعايش السلمي والتعاون المفتوح والتعددية والحوار والتشاور بين الصين والدول الأوروبية.

جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع بالفيديو اليوم بين الرئيس الصيني والمستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، ورئيس المجلس الأوروبي "شارل ميشيل"، ورئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين".

وقال بينج إن "وباء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) سرع من تطور التغييرات الرئيسية غير المرئية، وإن البشرية تقف حاليًا عند مفترق طرق جديدة، حيث يتعين على الصين والاتحاد الأوروبي العمل بثبات على تعزيز التنمية الصحية والمستقرة للشراكة الاستراتيجية الشاملة والتمسك بدعم التعايش السلمي، ودعم التعاون المفتوح، والتعددية، والحوار والتشاور ".

وفي سياق آخر، وخلال رسالة تهنئة إلى رئيسة الاتحاد السويسري "سيمونيتا سوماروجا" بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، قال الرئيس الصيني إن الصين وسويسرا غرستا معا روح التعاون المتمثلة في المساواة والابتكار والربح المتبادل، وإن العلاقات بينهما حققت تقدمًا كبيرًا.

وأضاف بينج أنه في الحرب ضد مرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، ساعد الجانبان بعضهما البعض وعمقا علاقات الصداقة بين الشعبين، مؤكدا أنه يولي اهتماما كبيرا لتطوير العلاقات مع سويسرا.

من جهتها، قالت رئيسة الاتحاد السويسري "سيمونيتا سوماروجا"، في رسالة التهنئة، إن التبادلات بين الجانبين تتمتع بتاريخ طويل، وإنه خلال الأعوام الـ70 الماضية، التزمت الدولتان دائما بمبدأ الانفتاح والاحترام المتبادل في تطوير العلاقات الثنائية.

وأضافت سوماروجا أن الحكومة السويسرية مستعدة لدفع البلدين لمواصلة تعميق العلاقات الثنائية والتفاهم المتبادل.

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