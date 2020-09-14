«الرسالة الجديدة ويوسف الصديق» ندوة تكوينية لراهبات صغيرات قلب يسوع المقدس

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه أقام صباح اليوم الإثنين، ندوة تكوينية لراهبات صغيرات قلب يسوع المقدس بدار سيدة السلام بمساكن شيراتون.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الندوة التكوينية جاءت تحت عنوان «الرسالة الجديدة ويوسف الصديق».