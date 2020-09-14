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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صحة البحر الأحمر: 16 مرشحًا تقدموا للكشف الطبى لانتخابات النواب

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 04:31 م
صحة البحر الأحمر
صحة البحر الأحمر
كتب- علي عواد
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تقدم 16 مرشحًا لإجراء الكشف الطبي للتقدم لانتخابات مجلس النواب بدوائر محافظة البحر الأحمر، وفقًا لما ذكره مصدر طبي بمستشفى الغردقة العام.

وأشار المصدر إلى أنه جاء بين أبرز المتقدمين تيتو الخطيب، والدكتورة نجلاء شطا، ومحمد أبوالوفا، والدكتور أحمد عبدالشافي، وأحمد سيد قاسم، وهاني حمد، وآخرون، لافتًا إلى أنه تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، وتعليمات وزيرة الصحة والسكان، من المقرر أن تستمر الكشوفات حتى 26 سبتمبر الجارى من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء.

وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، في بيان له، أن المستندات المطلوبة للتقدم لإجراء الكشف الطبي على المرشحين لمجلس النواب تشمل أولًا الدخول على الموقع الإلكترونى المخصص من قبل الهيئة العامة للانتخابات، ويقوم بملء طلب التقدم وطباعة الخطاب، ثم يتم التوجه إلى المكان الذي اختاره لإجراء الكشف الطبي سواء مستشفى الغردقة العام أو المجلس الطبي المتخصص.
وأضاف مرعي أنه يحدد في الخطاب من خلال ملء البيانات الموعد المحدد لاستكمال الإجراءات وعمل الكشف، وبعد ذلك يتوجه إلى المعمل المشترك لعمل التحاليل، وتقوم الصحة بتقديم النتائج للمحكمة، موضحًا أن رسوم الكشف الطبي 2850 جنيهًا، ويحصل على 2 إيصال يقدم أحدهما للمحكمة والآخر لمقر الكشف.

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