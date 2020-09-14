20 مقعدًا لحزب الوفد في القائمة الوطنية لانتخابات النواب

حصلت «الدستور» على نسب بعض الأحزاب السياسية داخل القائمة الوطنية «من أجل مصر» لانتخابات مجلس النواب 2020.وكشفت مصادر، لـ«الدستور»، عن أنه تم إبلاغ عدد من الأحزاب السياسية بالمقاعد المخصصة لها داخل القائمة، حيث تم تخصيص 20 مقعدًا بالقائمة لحزب الوفد برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بمثابة (10 مقاعد رجال و10 سيدات).تضم القائمة الوطنية "من أجل مصر" لانتخابات مجلس النواب 12 حزبًا سياسيًا وهي "حزب مستقبل وطن، حزب الوفد، حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، حزب المصري الديمقراطي، حزب الشعب الجمهورى والإصلاح والتنمية، التّجمع، إرادة جيل، حزب الحرية المصري، العدل، والمؤتمر"، إضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.