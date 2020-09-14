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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

20 مقعدًا لحزب الوفد في القائمة الوطنية لانتخابات النواب

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:26 م
حزب الوفد
حزب الوفد
إسلام نصير
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حصلت «الدستور» على نسب بعض الأحزاب السياسية داخل القائمة الوطنية «من أجل مصر» لانتخابات مجلس النواب 2020.

وكشفت مصادر، لـ«الدستور»، عن أنه تم إبلاغ عدد من الأحزاب السياسية بالمقاعد المخصصة لها داخل القائمة، حيث تم تخصيص 20 مقعدًا بالقائمة لحزب الوفد برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بمثابة (10 مقاعد رجال و10 سيدات).

تضم القائمة الوطنية "من أجل مصر" لانتخابات مجلس النواب 12 حزبًا سياسيًا وهي "حزب مستقبل وطن، حزب الوفد، حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، حزب المصري الديمقراطي، حزب الشعب الجمهورى والإصلاح والتنمية، التّجمع، إرادة جيل، حزب الحرية المصري، العدل، والمؤتمر"، إضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

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