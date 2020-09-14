سمسم شهاب ينفي مشاركته في لجنة تحكيم مسابقة «مواهب أونلاين»

نفى المطرب الشعبي سمسم شهاب ما تداول عن مشاركته بلجنة تحكيم في مسابقة "مواهب أونلاين" التي ستقام يوم الخميس 17 سبتمبر المقبل.وقال "سمسم" في بيان اليوم: "لست متواجدا في لجنة التحكيم ولا في الحفل، وأن المسئولين عن المسابقة وهم مؤسسة Re للصحفيين والقنوات الفضائية لم يبلغوني بصفتي أو يبلغوا إدارة أعمالي بأني مدعو للحفل، واستنكر استغلال اسمي كأحد المتواجدين في لجنة التحكيم دون أن أعلم، وفوجئت بورود اسمي في عدة أخبار تخص هذه المسابقة التي لم أعلم عنها شيئا ".يذكر أن أخر أعمال الفنان سمسم شهاب كان ألبوم "عايش جدع" الذي حمل 17 أغنية متنوعة ما بين الدراما والرومانسية والاجتماعية.