رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 14 سبتمبر 2020 الموافق 26 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

ملكات جمال الأناقة يدعمن أطفال «معانا لإنقاذ إنسان»

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:37 م
ملكات جمال الأناقة
ملكات جمال الأناقة يدعمن أطفال
شيماء دهب
طباعة
زارت ملكات مسابقة "miss elegant " مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان"، وذلك بهدف دعمها المعنوي والمادي للأطفال، وضمت الزيارة متسابقات ملكة جمال الأناقة وهن هيلانه بستڤروس، عنان السماء، نورهان أحمد، رضوي عرفة.

وقال محمود نجاح، رئيس مسابقة "miss elegant "، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن "معانا لإنقاذ إنسان"هي المؤسسة الاولي علي مستوي الشرق الأوسط لرعاية المشردين بلا مأوى من عمر 18 سنة إلى آخر العمر، ويوجد لديهم دور مخصصة للسيدات وأخرى للرجال، لافتا إلى أن دورنا في المجتمع هو دعم الفئات الضعيفة والمهمشة، إذ أن من أهم أهداف مسابقة ملكة جمال الأناقة الدعم الاجتماعي والعمل الميداني لخدمة الوطن.

وشدد رئيس مسابقة "miss elegant "، على الفتيات خلال الزيارة بضرورة استئناف الزيارات الميدانية والخيرية التي تشترطها المسابقة للإبقاء على الألقاب التي حصلن عليها، بعد أن كانت الزيارات قد توقفت خلال فترة العزل المنزلي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن كل فائزة قدمت مشروعها الخيرى أمام لجنة تحكيم المسابقة التي أقيمت ختام فعالياتها في مارس الماضي، وأنه يجب عليهن تنفيذ هذه المشروعات لأن ذلك يعد من أهم شروط المسابقة والتي تثبت جديتها.

موضوعات متعلقة

ضبط سيارة محملة بـ150 كيلو من خام الذهب فى أسوان

بأسورة مراقبة.. السجل الجنائي للهارب محمد علي بعد تحديد إقامته

حريق بقطار «القاهرة الإسكندرية» فى القليوبية

خطة «الأوقاف» لإعادة صلاة الجنائز بالمساجد الكبرى

الصور

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

image description

تكريم المجلس القومي للمرأة لـ سيدة القطار

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

image description

«الدستور» داخل مبنى الشهيد أحمد منسي بجمعية رسالة

image description

صور مباراة الأهلي والإسماعيلي

الأكثر قراءة

برلماني: دعوات 20 سبتمبر «هزلية» تستهدف إحداث اضطرابات في مصر

الأرصاد: طقس الثلاثاء مائل للحرارة.. والقاهرة 34 درجة

ضبط سيارة محملة بـ150 كيلو من خام الذهب فى أسوان

بأسورة مراقبة.. السجل الجنائي للهارب محمد علي بعد تحديد إقامته

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

«النقاد فى مصر قليلون وهذا منافسى الوحيد».. اعترافات عادل إمام

«كان يتيمًا وبيصعب علىّ».. كواليس علاقة تحية كاريوكا بـ«حليم»

محمد صبحى عن سر اعتزاله السينما: بحثت عن الاحترام فلم أجده

حكاية حاتم ذو الفقار القصيرة مع الفن.. دخل السجن 3 مرات ومات وحيدًا

نجم الساعة

مى سليم: لا أوافق على الظهور لمجرد إثبات الحضور

منوعات

تنسيق الشهادات المعادلة 2020

تردد قناة الأهلي على النايل سات

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

«فيسبوك» تتيح «ووتش توجيذر» لمشاهدة البرامج والأفلام معًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
شيكولاتة البنك المركزى التركى!
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: سيدة المطار.. وسيدة القطار !!
د. منى حلمى
الرجل الحر لن يقبل بديلًا عن المرأة الحرة
عمرو خالد
الكون خير شاهد على عظمة الخالق
المزيد

الثقافة

«كيف تكتب الرواية» كتاب جديد لواسيني الأعرج عن دار الجيدة

قصة حياة ديوان رُفض من 10 دور نشر وفاز بالتشجيعية

أشرف زكى يقرر إعادة عرض «الوردة والتاج»

«ثقافة الجيزة» تناقش أعمال جان فرانسوا وعباس العقاد