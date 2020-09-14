ملكات جمال الأناقة يدعمن أطفال «معانا لإنقاذ إنسان»
الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:37 م
شيماء دهبطباعة
زارت ملكات مسابقة "miss elegant " مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان"، وذلك بهدف دعمها المعنوي والمادي للأطفال، وضمت الزيارة متسابقات ملكة جمال الأناقة وهن هيلانه بستڤروس، عنان السماء، نورهان أحمد، رضوي عرفة.
وقال محمود نجاح، رئيس مسابقة "miss elegant "، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن "معانا لإنقاذ إنسان"هي المؤسسة الاولي علي مستوي الشرق الأوسط لرعاية المشردين بلا مأوى من عمر 18 سنة إلى آخر العمر، ويوجد لديهم دور مخصصة للسيدات وأخرى للرجال، لافتا إلى أن دورنا في المجتمع هو دعم الفئات الضعيفة والمهمشة، إذ أن من أهم أهداف مسابقة ملكة جمال الأناقة الدعم الاجتماعي والعمل الميداني لخدمة الوطن.
وشدد رئيس مسابقة "miss elegant "، على الفتيات خلال الزيارة بضرورة استئناف الزيارات الميدانية والخيرية التي تشترطها المسابقة للإبقاء على الألقاب التي حصلن عليها، بعد أن كانت الزيارات قد توقفت خلال فترة العزل المنزلي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن كل فائزة قدمت مشروعها الخيرى أمام لجنة تحكيم المسابقة التي أقيمت ختام فعالياتها في مارس الماضي، وأنه يجب عليهن تنفيذ هذه المشروعات لأن ذلك يعد من أهم شروط المسابقة والتي تثبت جديتها.
وقال محمود نجاح، رئيس مسابقة "miss elegant "، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن "معانا لإنقاذ إنسان"هي المؤسسة الاولي علي مستوي الشرق الأوسط لرعاية المشردين بلا مأوى من عمر 18 سنة إلى آخر العمر، ويوجد لديهم دور مخصصة للسيدات وأخرى للرجال، لافتا إلى أن دورنا في المجتمع هو دعم الفئات الضعيفة والمهمشة، إذ أن من أهم أهداف مسابقة ملكة جمال الأناقة الدعم الاجتماعي والعمل الميداني لخدمة الوطن.
وشدد رئيس مسابقة "miss elegant "، على الفتيات خلال الزيارة بضرورة استئناف الزيارات الميدانية والخيرية التي تشترطها المسابقة للإبقاء على الألقاب التي حصلن عليها، بعد أن كانت الزيارات قد توقفت خلال فترة العزل المنزلي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن كل فائزة قدمت مشروعها الخيرى أمام لجنة تحكيم المسابقة التي أقيمت ختام فعالياتها في مارس الماضي، وأنه يجب عليهن تنفيذ هذه المشروعات لأن ذلك يعد من أهم شروط المسابقة والتي تثبت جديتها.