ملكات جمال الأناقة يدعمن أطفال «معانا لإنقاذ إنسان»

زارت ملكات مسابقة "miss elegant " مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان"، وذلك بهدف دعمها المعنوي والمادي للأطفال، وضمت الزيارة متسابقات ملكة جمال الأناقة وهن هيلانه بستڤروس، عنان السماء، نورهان أحمد، رضوي عرفة.وقال محمود نجاح، رئيس مسابقة "miss elegant "، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن "معانا لإنقاذ إنسان"هي المؤسسة الاولي علي مستوي الشرق الأوسط لرعاية المشردين بلا مأوى من عمر 18 سنة إلى آخر العمر، ويوجد لديهم دور مخصصة للسيدات وأخرى للرجال، لافتا إلى أن دورنا في المجتمع هو دعم الفئات الضعيفة والمهمشة، إذ أن من أهم أهداف مسابقة ملكة جمال الأناقة الدعم الاجتماعي والعمل الميداني لخدمة الوطن.وشدد رئيس مسابقة "miss elegant "، على الفتيات خلال الزيارة بضرورة استئناف الزيارات الميدانية والخيرية التي تشترطها المسابقة للإبقاء على الألقاب التي حصلن عليها، بعد أن كانت الزيارات قد توقفت خلال فترة العزل المنزلي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن كل فائزة قدمت مشروعها الخيرى أمام لجنة تحكيم المسابقة التي أقيمت ختام فعالياتها في مارس الماضي، وأنه يجب عليهن تنفيذ هذه المشروعات لأن ذلك يعد من أهم شروط المسابقة والتي تثبت جديتها.