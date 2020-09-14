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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

فراس سعيد يستعد لتصوير «لازم أعيش» في مسلسل «إلا أنا»

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 04:33 م
الفنان فراس سعيد
الفنان فراس سعيد
منار إبراهيم
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يستعد الفنان فراس سعيد لتصوير أول مشاهده في حكاية "لازم أعيش" ضمن مسلسل "إلا أنا" خلال أيام قليلة، بقيادة المخرجة مريم أحمدي.

وانتهت مريم الأحمدي من معاينة أماكن التصوير ووضع الخطة الزمنية والمكانية للعمل، بالإضافة إلى الانتهاء من القائمة الكاملة للأبطال المشاركين في العمل، ومن المقرر أن تبدأ التصوير خلال يوم أو يومين على أقصى تقدير.

حكاية "لازم أعيش" تأليف نجلاء الحديني، وإخراج مريم أحمدي، وبطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، فراس سعيد وغيرهم.

"لازم أعيش" هي الحكاية الخامسة من مسلسل "إلا أنا"، وهو من قصة الكاتب يسري الفخراني، ويتألف من 6 حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية.

ويضم المسلسل 6 بطلات، وكل حكاية 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة، وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.

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