أصالة تطرح ألبوم «لا تستسلم» بالخليجي.. غدًا

تستعد الفنانة أصالة لطرح ألبومها الخليجى الجديد "لا تستسلم"، غدا الثلاثاء عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ويحتوى الألبوم على 20 أغنية خليجية تعاونت فيه مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين من السعودية.وطرحت شركة "روتانا" المنتجة بوستر الألبوم عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" منذ أيام، وتفاعل معه عدد كبير من جمهورها.ومن المقرر طرح الألبوم بشكل حصرى فى البداية على تطبيق Deezer على أن يتم طرحه بعدها على القناة الخاصة بأصالة وشركة "روتانا" على موقع الفيديوهات "يوتيوب".وتتعاون أصالة خلال الألبوم مع الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن، الشاعر سعود بن عبد الله، والشاعر سعود بن محمد، والأمير الشاعر محمد بن عبد العزيز، والشاعرة العالية، وقوس، وأبو نعمة، وسعود البابطين، وود.ويتضمن الألبوم 14 أغنية خليجية هى "نعم اشتاق" و"سوى" و"بيان" و"وش كنت أقول" و"غيمتك" و"نظرتى" و"يا مثبت" و"يوم لى" و"كالمعتاد" و"ألطف بحالى" و"المحك" و"أنا معاك" و"غمض عيونك".يذكر أن آخر أعمال أصالة فيديو كليب أغنيتها الجديدة "اتحبنى" باللهجة الخليجية، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات العالية، ألحان راكان، توزيع هشام السكران، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى الماضي.