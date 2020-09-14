«الكرملين»: بوتين ولوكاشينكو يبدآن مباحثاتهما في سوتشي

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين» دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بدآ محادثاتهما في "سوتشي" الروسية.وأضاف بيسكوف- في تصريح أوردته قناة روسية- أن اللقاء لا حدود زمنية مقررة له.وحطت طائرة لوكاشينكو في مطار مدينة سوتشي، في وقت سابق اليوم، في أول تنقل للرئيس البيلاروسي إلى خارج بلاده بعد فوزه مطلع أغسطس الماضي بالانتخابات الرئاسية، ومن المتوقع أن يجري الزعيمان لقاء "وجها لوجه" لبحث الجوانب المحورية من تطور العلاقات بين الدولتين المتحالفتين، والشراكة الاستراتيجية بينهما.كما يتوقع أن يركز اللقاء على آفاق التكامل بين البلدين في إطار الدولة الاتحادية، وأبرز المشاريع المشتركة في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، وكذلك المشاريع في مجال الطاقة.ومن غير المخطط توقيع وثائق رسمية أو عقد مؤتمر صحفي مشترك في ختام اللقاء.كان الرئيس البيلاروسي قد أعلن سابقا أنه ينوي أن "يضع النقاط على الحروف" بشأن بعض القضايا الحساسة في العلاقات بين موسكو ومينسك.