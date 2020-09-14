الفلبين تسجل 4699 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الإثنين، تسجيل 4 آلاف و699 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليلبغ إجمالي الإصابات في البلاد 265 ألفًا و888 حالة.وأوضحت الوزارة- حسبما نقلت صحيفة «فلبين ستار»- أنه تم تسجيل 259 حالة وفاة جديدة؛ لترتفع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 4 آلاف و630 حالة، حيث تم تسجيل 60% من الوفيات الجديدة في مدينة مترو مانيلا، في حين سُجل 21% من الوفيات في جزيرة بيسايا.وأشارت الوزارة إلى أن 249 شخصًا تماثلوا للشفاء اليوم؛ ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 207 آلاف و504 أشخاص.