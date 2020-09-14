بريطانيا تسجل 2948 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت بريطانيا عن تسجيل 2948 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وذلك بعد خفض أعداد الدول المدرجة بقائمة السفر الآمن.وذكرت شبكة قناة «سكاي نيوز» البريطانية أن أعداد الإصابات اليوم تمثل انخفاضا مقارنة بـ2988 حالة إصابة سجلت أمس الأحد.وكان وزير النقل البريطاني جرانت شابس قد أعلن الأسبوع الماضي عن أن المسافرين لقضاء عطلتهم في سبع جزر يونانية سيخضعون للحجر الصحي لمدة 14 يومًا فور عودتهم إلى إنجلترا، وذلك اعتبارا من يوم 9 سبتمبر 2020، في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس وسط مخاوف من ظهور الموجة الثانية، خاصة مع قدوم فصل الشتاء.