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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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قدم اللوتس.. ذكرى رمز الجمال واﻷنوثة في الصين القديمة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:24 م
قدم اللوتس
قدم اللوتس
سلمى بدر
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تحل اليوم ذكرى اختراع القدم الذهبية أو قدم اللوتس، رمز الجمال والأنوثة في الصين القديمة، فقد انتشرت في المجتمع الصيني أوائل القرن العاشر وحتى بدايات القرن العشرين، من خلال عادة ربط محكم ﻷقدام البنات الصغيرين، حتى يتغير حجم وشكل قدم البنت عند تقدم العمر بها وتصبح صغيرة للغاية.
قدم اللوتس
قدم اللوتس
كيف بدأت قدم اللوتس؟
يحكى في الأساطير الصينية عن راقصة سرقت قلب الإمبراطور عندما دخلت عليه وهي ترتدي حذاء صغير جدًا مصمم على شكل زهرة اللوتس فأصبحت علامة من علامات الجمال أن تكون قدم البنت أصغر حجمًا وفيها تقوس على شكل زهرة اللوتس.

مع تغيّر اﻷسر الحاكمة في الصين أصبحت قدم اللوتس دلالة على المكانة الاجتماعية والثراء والحسب والنسب في المجتمع، بالإضافة لكونها علامة جمال، فتسللت عادة ربط القدم لكل بيت صيني يرغب في الافتخار بمولودته الأنثى، وحتى تتشكّل قدمها بشكل صحيح فإن ربط القدم يبدأ منذ ولادتها، أي قبل أن تنمو عظام قدمها وتاخد شكلها الطبيعي.
قدم اللوتس
قدم اللوتس

كيف تتم عملية تحويل القدم الطبيعية لقدم اللوتس؟
قبلما تتم عملية الربط تُربط كل أصابع القدم ما عدا الإصبع الأكبر ويتم ضغطهم بشكل كبير على بطن القدم حتى يتكسروا تمامًا، بالإضافة إلى أن قوس القدم يتم كسره عمدًا حتى يزيد تقوسه ثم يتم ربط القدم بالضمادات بإحكام لإجبار القدم أن تكمل نمو بهذا الشكل.

بين الحين والآخر يتم فك الضمادات حتى يتم التأكد أنه لم يحدث تلوث بسبب نمو أظافر الأصابع، أو لا توجد غرغرينا في القدم بسبب الكسور التى أحدثت بها ثم تلف القدم مرة أخرى على حسب مقدرة اﻷسرة المادية كانت تتم عملية تغيير الضمادات مرة كل يوم أو مرة كل أسبوعين.

يتم تقييم الفتاة للزواج بعد ذلك بحجم قدمها، فمثلًا القدم الذهبية حجمها لا يزيد عن 7 سم أما القدم الفضية حجمها لا يزيد عن 10 سم، أما البنت التي لم تخضع لتلك العملية فليست أهلًا للزواج من شخص مرموق في المجتمع وتبقى في مكانة الخادمات اللواتي لا ينظر لهن.

سبب الوفاة اﻷول من ربط القدم هو التلوث نتيجة سوء الاهتمام بتغيير الضمادات، ولكن حتى لو لم يحدث هذا فعظام القدم تكون هشة ولا تستحمل وزن البنت عندما تكبر مما يؤدي لإعاقات في الحركة من سن صغير.

في أوائل القرن العشرين ومع انفتاح الصين على العالم بدأت عادة ربط القدم تنحسر، وبدء يتحول الاهتمام الأكبر لصالح صحة المرأة، كفرد عامل في المجتمع، وبحلول عام 1999 تم غلق آخر مصنع لأحذية اللوتس في الصين، وأصبحت النساء المسنات اللاتي ولدن في مطالع القرن هم الذكرى الوحيدة الحية على عادة قدم اللوتس في المجتمع الصيني المعاصر.

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