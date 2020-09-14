العراق: مقتل شخص وإصابة 3 في هجوم على معمل للوقود بكركوك

أعلنت وسائل إعلام عراقية، اليوم الاثنين، عن مقتل شخص وإصابة 3 في هجوم على معمل للوقود في كركوك العراقية، وفقا لقناة «العربية» الإخبارية.وهاجم مسلحون مجهولون، الإثنين، عناصر حماية شركة أهلية للوقود في محافظة كركوك.وذكرت خلية الإعلام الأمني تعرض حراس معمل هدرجة وتحسين بنزين كركوك الأهلي خلف قرية «كوركة جال» في محافظة كركوك، طريق «كركوك- أربيل»، إلى إطلاق نار، أدى إلى استشهاد أحد عناصر حماية الشركة وإصابة ثلاثة آخرين.وأضافت: «خلال نقل المصابين انفجرت عبوة ناسفة على الطريق العام أدت إلى أضرار في العجلة».