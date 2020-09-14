«الخزانة الأمريكية»: 20 سبتمبر الموعد النهائي لبيع «تيك توك»

حددت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، الموعد النهائي لبيع تطبيق "تيك توك" الصيني، في 20 سبتمبر الجاري، وفقا لقناة «العربية» الإخبارية.وقالت محطة "سي. جي. تي. إن"، الناطقة بالإنجليزية والتي تديرها الحكومة الصينية، نقلا عن مصادر، إن شركة "بايت دانس" لن تبيع عمليات تطبيق "تيك توك" لشركة أوراكل، أو شركة مايكروسوفت، ولن تعطي شفرة مصدر منصة الفيديو لأي مشترين أمريكيين، حسب وكالة «رويترز«.وكانت مصادر مطلعة على هذا الأمر قد قالت لرويترز إن شركة "بايت دانس" الصينية تخلت عن بيع "تيك توك" في الولايات المتحدة، وقررت السعي إلى إبرام شراكة مع شركة أوراكل على أمل تفادي حظر أمريكي مع إرضاء الحكومة الصينية.