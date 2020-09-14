رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 14 سبتمبر 2020 الموافق 26 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مكرم» تلتقى ضباط القوات المسلحة المرشحين للعمل بالتمثيل الدبلوماسى العسكرى

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 02:50 م
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
الدستور
طباعة
التقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بضباط القوات المسلحة المرشحين في مجال العمل في التمثيل الدبلوماسى العسكرى بالخارج وزوجاتهم، الملتحقين بالدفعة ٤٥ لإعداد الملحقين العسكريين، ضمن ما تقوم به وزارة الدفاع من جهود للتوعية وتخريج ضباط مؤهلين دبلوماسياً، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على مقتضيات الأمن القومى.

وتضمن اللقاء محاضرة تناولت العديد من الموضوعات المتعلقة بدور وزارة الهجرة وقضايا الأمن القومى المصرى على كل الاتجاهات، كذلك تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، وكذلك الجهود المبذولة لدعم مقومات التنمية الحضارية على أرض مصر.

وتطرقت وزيرة الهجرة خلال الحوار إلى الجهود المبذولة للتواصل مع مختلف الشرائح الممثلة للمصريين بالخارج، من عمالة في الخليج، إلى الجيل الثاني والثالث لأبناء المصريين بالخارج وحمايتهم من أي أفكار دخيلة، وإطلاق مبادرات تؤصل الهوية مثل «أتكلم مصرى»، ودور وزارة الهجرة في الاهتمام بربط المصريين في الخارج بالوطن، واطلاعهم على جهود التنمية وتفاصيل التحديات، وخاصة الشباب باعتبارهم شركاء في صناعة مستقبل الوطن، والسعي لتلبية الطلبات المشروعة للمواطنين بالخارج، وربط الخبراء في مختلف المجالات التنموية في خطة الحكومة 2030 من خلال سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، إضافة لجهود الوزارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية في إطار المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة».

ووجهت وزيرة الهجرة الشكر إلى القوات المسلحة على دعمها لجهود الوزارة ونشر الوعى الفكرى والثقافى للعسكريين وحرصها على تبادل الخبرات الدبلوماسية لتخريج من يمثل مصر بصورة مشرفة، مؤكدة على أهمية دور المرأة المهاجرة في الخارج وكذا زوجات الملحقين الذين يعدون خير ممثل للوطن وانعكاس للعصر الذهبي الذي تحياه المرأة بتولي العديد من المناصب الرسمية بالدولة والثقة التي توليها القيادة السياسية للمرأة المصرية.

موضوعات متعلقة

إعلان وظائف وزارة الإسكان.. التقديم حتى 17-9-2020

«النقاد فى مصر قليلون وهذا منافسى الوحيد».. اعترافات عادل إمام

«القومي للطفولة» يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته لترهيب ابنتهما

أبوالغيط: الإجماع العربي على القضية الفلسطينية لن يتأثر بالتطورات الأخيرة

الصور

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

image description

تكريم المجلس القومي للمرأة لـ سيدة القطار

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

image description

«الدستور» داخل مبنى الشهيد أحمد منسي بجمعية رسالة

image description

صور مباراة الأهلي والإسماعيلي

الأكثر قراءة

ضبط سيارة محملة بـ150 كيلو من خام الذهب فى أسوان

«القومي للطفولة» يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته لترهيب ابنتهما

بأسورة مراقبة.. السجل الجنائي للهارب محمد علي بعد تحديد إقامته

«قومي المرأة» يكرّم «سيدة القطار».. ويجهز حديقة «صفية» في مدرستها

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

«النقاد فى مصر قليلون وهذا منافسى الوحيد».. اعترافات عادل إمام

«كان يتيمًا وبيصعب علىّ».. كواليس علاقة تحية كاريوكا بـ«حليم»

محمد صبحى عن سر اعتزاله السينما: بحثت عن الاحترام فلم أجده

حكاية حاتم ذو الفقار القصيرة مع الفن.. دخل السجن 3 مرات ومات وحيدًا

نجم الساعة

مى سليم: لا أوافق على الظهور لمجرد إثبات الحضور

منوعات

كشف أول أعراض سرطان الدم

العلماء يعرضون كيف يتكاثر فيروس كورونا

رابط مبادرة ميغلاش عليك.. تعرف على جميع الخدمات المقدمة

لدعم العظام والأسنان.. 3 أطعمة تزيد مستوى فيتامين «د» في الجسم

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: سيدة المطار.. وسيدة القطار !!
د. منى حلمى
الرجل الحر لن يقبل بديلًا عن المرأة الحرة
عمرو خالد
الكون خير شاهد على عظمة الخالق
ماجد حبته
ما لـ«الأتراك» فى مالى!
المزيد

الثقافة

«بعد توقيع العقد».. نورا ناجي: «الكاتبات والوحدة» مقالات ذاتية

معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ39 من 4 إلى 14 نوفمبر

تعرف على 5 عروض مسرحية طلبها الجمهور على مسارح الدولة

منير عتيبة: كورونا سيعيد للأدب موضوعات الأوبئة والمؤامرة وفناء العالم