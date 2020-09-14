المناسترلى: اعتماد تعديلات قانون قطاع الأعمال إنجاز جديد للحكومة

أشاد المهندس إبراهيم المناسترلي المصفي العام للشركة القومية للأسمنت، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، والذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم.وأضاف المناسترلي، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن القانون سيضمن لشركات القطاع العام تحقيق بيئة عمل مستقرة ومنظمة ومؤهلة لمواجهة المنافسة التي فرضها القطاع الخاص من خلال استئناف ومواصلة عمليات التطوير والتحديث والتأهيل الكامل لكل الشركات، كما أن القانون سيسهم في تطوير أساليب الإدارة وتدريب ورفع كفاءة العمالة بشكل دوري.وأكد أن قانون قطاع الأعمال الجديد يضمن حماية العمال من خلال فصل العضو المنتدب عن رئاسة مجلس الإدارة وزيادة معدلات الشفافية لأداء الإدارة أمام العاملين، هذا إلى جانب إعطاء الشركات صفة الشخصية الاعتبارية المستقلة، ما يضمن لها مباشرة كل الأعمال ويزيد من فرص الاستثمار بها.