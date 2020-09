«اتحاد المصارف» يناقش الابتكار المصرفى

عقد اتحاد المصارف العربية مؤتمرًا افتراضيًا خلال الفترة 7-9 سبتمبر 2020 تحت عنوان "Banking in the Next Normal"، شارك في أعماله قيادات مصرفية عالية المستوى، إضافة الى خبراء وممثلين لأهم الشركات الإقليمية والدولية في مجال الابتكار المصرفي.

وركّزت كلمات ومداخلات المؤتمر على عرض آفاق الاقتصاد والتمويل الرقميين، وطرح كيفية الاستفادة من تطورات التكنولوجيا المالية المتسارعة في تقديم فرص مصرفية ومالية جديدة، بالإضافة إلى مناقشة مفاهيم الحوكمة البيئية والاجتماعية الناشئة وكيفية دمجها في نشاطات الاستثمار والتمويل، ومستقبل المدفوعات الرقمية، وغيرها من المواضيع المهمة.

افتتح أعمال المؤتمر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح بكلمة رحّب فيها بالمشاركين، معلنًا عن بداية الانتقال إلى الرقمية وضرورة تسريع وتيرة هذا التحول لمواجهة مخاطر مستقبلية غير منظورة.

وتضمن المؤتمر 4 مواضيع رئيسية من شأنها أن تساعد في إنضاج الأجندة الرقمية للقطاع في الدول العربية لتعزيز القدرة التنافسية للمصارف العربية مع توجهها نحو الخدمات المصرفية المفتوحة:

- إنشاء المجلس العربي للابتكار المصرفي (ABIC) الذي يضم ممثلين عن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، تم تعيينهم كسفراء لمبادرة وحدة التحول الرقمي التابعة لاتحاد المصارف العربية "UAB.Digital".

- إنشاء وحدة UAB Digital، وحدة التحول الرقمي التابعة لاتحاد المصارف العربية والتي تهدف الى المساهمة والنهوض باستراتيجيات التحول الرقمي للمصارف والمؤسسات المالية العاملة في الوطن العربي من خلال التوجيه وتقديم الخبرات والإشراف عبر التعاون المشترك مع القطاعين العام والخاص من أجل الارتقاء بمكانة القطاع المصرفي والمالي العربي.

- إنشاء منصة التجارة الإلكترونية للابتكار المصرفي العربين، ومن شأنها أن تؤسس لدينامية جديدة وبيئة تنافسية للعرض والطلب في ما يخص الحلول الرقمية المصرفية، بما يعود بالفائدة على المصارف الأعضاء من خلال مساعدتهم على إيجاد الحلول التي تتناسب مع متطلبات التحول الرقمي لديهم بأقل تكلفة وبأسرع وقت ممكن.

- إطلاق "جائزة التميز الرقمي لأفضل المؤسسات المالية العربية 2020" بنسختها الثانية حول (الابتكار- الشمول المالي - ولاء العملاء - رفاهية العملاء).