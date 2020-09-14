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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح: تذليل المعوقات لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 02:51 م
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
ياسمين شعيب
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عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اجتماعًا لمناقشة نسب تنفيذ أعمال رصف وتطوير عدد من الشوارع الرئيسية ومدخلى مدينة الضبعة الشرقى والغربى وتذليل كل المعوقات أمام أعمال الرصف لسرعة الانتهاء من كل الأعمال.

جاء ذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام واللواء هانى يوسف رئيس مدينة الضبعة ومديرى الأجهزة التنفيذية المعنية.

وشدد محافظ مطروح على سرعة تنفيذ الأعمال الخاصة بكل جهة قبل موسم الشتاء، مؤكدًا أنه غير مسموح لأى جهة القيام بأي أعمال حفر بعد الرصف، والتنسيق بين جميع الجهات المشتركة لنقل المسارات المتعارضة بالشوارع وتنفيذها طبقًا للمواصفات الفنية المطلوبة لسرعة نهو الأعمال.
ووجه محافظ مطروح بتعميق مسار خطوط الكهرباء وخطوط الكهرباء السطحية، وتعميق التقاطعات بالعمق المناسب وترحيل شنايش المطر وفقًا للأبعاد المناسبة لأعمال الرصف بالمدخل الغربى والشرقى وتنفيذ شنايش المطر بعد وضع طبقة الأساس وتعميق وصلات المياه المنزلية بشارع الصنايع والثانوى ومقابر فاطمة ومن مسجد التوحيد حتى مسجد العباسى فى ربط المدخل الشرقى بالغربى.
كما وجه بترحيل مسار كابلات الاتصالات بما يتوافق مع أعمال الرصف وإزالة الأسوار بشارع المدخل الغربي ونقل الأعمدة الموجودة بالمدخل بالحارة البطيئة، بالإضافة إلى تطهير المطابق وتركيب أغطية لها وإزالة الردم المخالف بشبكات الصرف الصحى وعمل عدايات تحويل شبكة الكهرباء الهوائية إلى أرضية.

وأشار محافظ مطروح إلى أنه ستقوم لجنة من جميع الجهات برئاسة السكرتير العام للمحافظة للمعاينة على الطبيعة للأعمال التى تمت من جميع الجهات خلال 10 أيام والتأكد من تلافى كافة الملاحظات.
محافظ مطروح: تذليل المعوقات لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير
محافظ مطروح: تذليل المعوقات لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير

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