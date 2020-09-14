كيفية التصالح مع الحكومة بسبب مخالفات البناء

حقيقة إزالة المباني غير المتصالحة في مخالفات بناء





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يبحث المواطنون حاليًا على محركات " جوجل " عن حقيقة إزالة المباني غير المتصالحة في مخالفات بناء، وتعتبر التصالحات للمباني المخالفة والصالحة للتصالح أنه يجوز للمخالف إجراء التصالح حيث يبحث بشكل فوري عن تاريخ المخالفة وهي الخطوة الأولى في إجراءات التصالح مع الحكومة، فإذا كانت المخالفة خارج الحيز العمراني حتى 22 يوليو 2017 أو داخل الحيز العمراني حتى 4 أبريل 2019.يعرض لكم " الدستور " كافة المعلومات والتفاصيل عن حقيقة إزالة المباني غير المتصالحة في مخالفات بناء التي أعلنت عنها الحكومة المصرية مؤخرًا.يبحث المواطن المصري عن كيفية التصالح مع الحكومة بسبب مخالفات البناء ليتفادى عملية الهدم، من الممكن القيام بعملية حسابية بسيطة لتمكنك من معرفة المبلغ المطلوب للدفع، وما مقدار المبلغ المقرر سداده لإجراء عملية التصالح من خلال حساب مساحة العقار الإجمالية - الطول في العرض - بمعنى إذا كان المواطن يملك بيتاَ 100 مترًا ستكون عملية التصالح 100 مترًا في عدد الأدوار المخالفة، وسيكون سعر المتر من 50 إلى 125 في القرى ويحسب سعر المتر على أساس الشارع والمنطقة المتواجد فيها العقار، وأخر ميعاد للتقديم على المصالحات هو 30 سبتمبر 2020 بمعنى لن نستطيع التقدم بتصالح بعد هذا الميعاد.أعلنت الحكومة المصرية، عن تفاصيل حقيقة إزالة المباني غير المتصالحة في مخالفات بناء، بأنه يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الإعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون.وفي حالة عدم سداد قيمة مقابل تقنين الأوضاع خلال سنتين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة بحسب الأحوال، قرار بالرفض أو استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفقًا لأحكام قانون البناء المشار إليها، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة في البناء.وكان أصدر رئيس الجهة الإدارية المختصة، قرار بتحديد الحالات التي يجوز التصالح عليها في مخالفات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة.