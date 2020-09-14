«الراعي» يهنئ كاثوليك لبنان بعيد الصليب المقدس

هنأ البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك الكنيسة الكاثوليكية المارونية، الشعب الماروني، بعيد الصليب قائلًا:"نحتفل اليوم بارتفاع الصليب المقدس وهو عيد انتصار يسوع على الخطيئة وقوى الشر، وقد سماه "ساعته" التي تجري فيها دينونة هذا العالم، ويطرح سيد الشر خارجا" (يو31:12)".وفي السياق ذاته، احتفل دير سيدة البلمند البطريركي بعيد ارتفاع الصليب بقداس الهي أقيم في كنيسة الدير، وترأسه رئيس الدير الارشمندريت رومانوس الحناة يعاونه في الخدمة الارشمندريت يعقوب خليل والشماس الياس بركات، في حضور حشد من المؤمنين، ومع التزام التباعد الاجتماعي داخل الكنيسة الذي فرضه انتشار فيروس كورونا.في الختام، ألقى رئيس الدير كلمة عايد فيها المؤمنين، وبعدها التقاهم في صالون الدير.