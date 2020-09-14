«عبدالعزيز»: 2.5 مليار دولار تنتظر شركات المقاولات بإفريقيا

أكد المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد الإفريقي لمقاولي التشييد والبناء، أن حجم الأعمال المرتقبة لشركات المقاولات المصرية، في الدول الخارجية، يُقدر مبدئيًا بنحو 2.5 مليار دولار.وقال عبدالعزيز، في بيان، إن تفشي فيروس كورونا انعكس بالسلب على تصدير صناعة التشييد إلى الخارج، بعد أن تسبب الفيروس في تأجيل مشروعات البنية التحتية في عدد من الدول الإفريقية.وأضاف أنه مع استعادة الدول الإفريقية عافيتها، ووضع سيناريوهات لتخطي أزمة كورونا، فمن المخطط حاليًا اتخاذ خطوات تنفيذية بشأن عدد من المشروعات المطروحة خلال 2021 المقبل.وأوضح أن قطاع المقاولات المصرية تلقى عروضًا متنوعة من حكومات بعض الدول الخارجية للعمل بها، وتم بالفعل طرح حزمة من المشروعات بتمويلات دولية، وننظر الآن فى الفرص المتاحة تمهيدًا لاستئناف العمل بالخارج في حال تمت السيطرة على أزمة فيروس كورونا.وأكد عبدالعزيز أن عددًا من شركات المقاولات المصرية، الخاصة والحكومية، التي لديها مقرات عمل بالخارج، أبدت جاهزيتها للاستحواذ على المشروعات الضخمة، وهناك اتفاق مع البنوك المصرية لتيسيير أعمال الشركات للعمل بالخارج خلال الفترة المقبلة.يُذكر أن العروض الخارجية لتنفيذ أعمال المقاولات الخاصة بالبنية التحتية مقدمة من دول جيبوتي وموريشيوس وغانا وأوغندا، علاوة على التنسيق الجاري لتنفيذ مشروعات ضخمة في إعادة إعمار العراق.