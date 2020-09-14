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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السجن 5 سنوات لمتهم في «أحداث الأزبكية»

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 01:45 م
محكمة
محكمة
حسام التمساح
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قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، معاقبة عبدالرحمن محمد الجندى بالسجن 5 سنوات لاتهامه في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الأزبكية" التي وقعت في ذكرى احتفال انتصارات أكتوبر عام 2013.

كانت محكمة أول درجة أصدرت حكما بحبس المتهم 15 عاما ثم تقدم بطعن على الحكم والذي رفضته محكمة النقض، إلى أن قام النائب العام فى ديسمبر الماضى بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر ضده وقررت محكمة الجنايات بإخلاء سبيله.

كانت النيابة أسندت إلى المتهم في القضية رقم 10325 لسنة 2013 جنايات الأزبكية، اشتراكه مع آخرين في ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع في القتل العمد، والتجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح ومحاولة اقتحام ميدان التحرير، والتعدى على المواطنين به، والتأثير على سلطات الدولة والاعتداء على الأشخاص وإتلاف الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين خربوا سور المترو ومبنى جريدة الجمهورية، كما قاوموا بالقوة ضباط وأفراد الشرطة المكلفين بحماية قسم الأزبكية، وقاموا بتعطيل وسائل النقل العامة والخاصة بشارعي الجلاء ورمسيس، بالإضافة إلى إتلافهم سيارات الشرطة.

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