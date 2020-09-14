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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا يفتتح مكتب التصديقات والخدمات القنصلية أمام الجمهور

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 02:54 م
محافظ المنيا يفتتح
محافظ المنيا يفتتح مكتب التصديقات
المنيا ـ على حسين
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افتتح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه حداد عبدالتواب نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية مكتب التصديقات والخدمات القنصلية أمام الجمهور، حيث بدأ المكتب في تقديم خدماته واستقبال المواطنين اليوم الإثنين.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة، سلامة على مدير عام مكاتب التصديقات، محمد نجيب الشاذلي مدير مكتب تصديقات الديوان، العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

قدم المحافظ خالص التهانى لأهالي المنيا على افتتاح المكتب، والذي سيقدم كل الخدمات القنصلية، تسهيلًا على المواطنين في توثيق الأوراق، بدلًا من معاناة السفر إلى المحافظات المجاورة، وأكد المحافظ أن افتتاح المكتب يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين وتوفير كل الخدمات.

وأشاد نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية بالجهد والدعم الذي قدمته محافظة المنيا لتجهيز وإعداد المكتب، حيث تعد المحافظة من أكثر المحافظات تجاوبًا وإنجازًا للعمل مع وزارة الخارجية، كما وفرت المحافظة كل التجهيزات والدعم للمكتب.

وأعلن نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، عن أن مكتب تصديقات المنيا لن يكون مكتبًا للتصديق والتوثيق فقط بل سيقدم كل الخدمات القنصلية، وستكون حلقة وصل بين المحافظة ووزارة الخارجية.

وتفقد المحافظ ومرافقوه مقر المكتب الملحق، بأحد المباني المجاورة لمجلس مدينة المنيا بشارع كورنيش النيل، حيث اطمأن المحافظ على انتظام العمل، مؤكدًا تقديم كل أوجه سبل الدعم والمساندة للمكتب والذي سيخدم أهالي المحافظة.

وشهد المحافظ قبيل افتتاح المكتب توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة ووزارة الخارجية، حيث وقع البروتوكول حداد عبدالتواب نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة، وذلك للبدء في تشغيل المكتب.

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