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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تخطى 64.5 ألف برميل.. «العامة للبترول» تحقق رقما قياسيا في الإنتاج

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 01:30 م
برميل نفط
برميل نفط
سيد ابراهيم
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رأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الجمعية العامة للشركة العامة للبترول، في ختام أعمال جمعيات شركات بترول القطاع العام، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لاعتماد نتائج الأعمال لعام 20192020 عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد على تقديم كل أوجه الدعم للشركة العامة للبترول التي تمتلكها الدولة بالكامل لتتبوأ المكانة اللائقة بين شركات الإنتاج ولاسيما وأنها اكتسبت على مدار عمرها الطويل منذ عام 1957 الخبرات الطويلة، وأن البرنامج الخامس ضمن مشروع تحديث وتطوير قطاع البترول والذي يهدف إلى تحسين آداء أنشطة الإنتاج، بدأ يؤتي ثماره على أرض الواقع، وتجسد ذلك في نجاح الشركة العامة للبترول في تحقيق رقم قياسي لإنتاجها من الزيت الخام، تخطى 64.5 ألف برميل يوميًا لأول مرة في تاريخها، على الرغم من التحديات والظروف الاستثنائية التي مرت بها مختلف دول العالم خلال الفترة الماضية نتيجة جائحة فيروس كورونا.

وأكد الملا خلال انعقاد الجمعية على أهمية الاستمرار خلال الفترة القادمة في تكثيف أعمال وأنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول القائمة ووضع أبار جديدة على الإنتاج لزيادة وتعظيم الإنتاج، فضلا عن الاستمرار في تطوير البنية الأساسية اللازمة لاستدامة عمليات الإنتاج وتعظيم استغلالها إلى جانب الاهتمام برفع كفاءة الأداء في مجال الحفاظ على السلامة وحماية البيئة والوصول إلى التوافق البيئي مع وزارة البيئة لحماية البيئة البحرية بخليج السويس، مشددًا على أهمية العمل على تخفيض مصروفات التشغيل لخفض تكلفة إنتاج البرميل.

ومن جهته، استعرض المهندس نبيل عبدالصادق، رئيس الشركة، أهم النتائج التي تحققت، حيث أوضح أنه تم تحقيق 7 اكتشافات بترولية جديدة بمناطق امتيازها، وبلغ إجمالي المعدلات الاختبارية حوالى 6700 برميل يوميًا من الزيت الخام، و21.4 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، مشيرًا إلى أن الاكتشافات الجديدة والدراسات الفنية التي تمت وإعادة التقييم ساهمت في إضافة احتياطيات بترولية مؤكدة قابلة للاسترجاع خلال العام حوالى 33.8 مليون برميل زيت مكافئ.

وأضاف أن معدل الإنتاج من حقول الشركة بلغ خلال العام حوالي 61.2 ألف برميل زيت مكافئ يوميًا، وبإضافة نصيب الشركة من إنتاج الشركات المشاركة يصل إجمالي الإنتاج أكثر من 95 ألف برميل زيت مكافئ يوميًا، وأوضح أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات كان لها الأثر المباشر في زيادة إنتاجية بعض الأرصفة البحرية والآبار البرية أهمها رفع إنتاجية رصيف الحمد من 4400 إلى 9900 ألف برميل يوميًا باستخدام أحدث التقنيات في مجال التسجيلات الكهربائية في الآبار البحرية والتي تستخدم لأول مرة في مصر.

وأشار إلى أنه تم إنشاء خط شحن الزيت قطر 12 بوصة بطول 170 كم من محطة تجميع سنان إلى ميناء الحمراء البترولى بسعة 55 ألف برميل يوميًا، وجارى إنشاء خط غاز قطر 8 بوصة بطول 15 كم بهدف استغلال الغازات المنتجة من حقل شمال غرب بحقول الصحراء الشرقية، بالإضافة إلى نجاح الشركة في الانتهاء من وضع الرصيف البحرى لحقل شمال غرب أكتوبر لصالح شركة بتروسلام على الإنتاج فى وقت قياسي ووضع الآبار على الإنتاج في يناير الماضى بمعدل إنتاج أولى 4 ألاف برميل يوميًا وجارى استكمال خطة تنمية الحقل بالتعاون مع شركتي "إنبي" و"بتروجت"، لافتًا إلى أن إجمالي الاستثمارات المنفذة للشركة خلال العام بلغت حوالي 2.2 مليار جنيه.

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