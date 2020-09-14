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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 01:26 م
ميناء
ميناء
أ ش أ
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أنه تم، اليوم الإثنين، تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أن ميناء شرق بورسعيد استقبل سفينة حاويات وغادرته 6 سفن، وتتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن.

وأضافت ميناء غرب بورسعيد استقبل دخول سفينة حاويات، و3 سفن بضائع عامة، وغادرته سفينة حاويات وتتواجد على الأرصفة 4 سفن حاويات وبضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات، ويجري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء؛ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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