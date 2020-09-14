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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السيطرة على حريق ضخم فى المنطقة الصناعية بدمياط

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 01:40 م
حريق ضخم في المنطقة
حريق ضخم في المنطقة الصناعية
حسام فهمي
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نشب حريق ضخم، اليوم الإثنين، في مخزن بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة بالقرب من منطقة المقابر، حيث فوجئ العاملون باندلاع النيران وتصاعد الأدخنة وسط حالة من الذعر.

وتم إخطار قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وتم الدفع بثلاث سيارات للسيطرة على الحريق قبل امتداده للمصانع المجاورة، كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق وتحرير محضر شرطي بالواقعة وحصر الخسائر ونقل حالتين مصابتين إلى مستشفى الأزهر عبر سيارات الإسعاف لتلقي العلاج.

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