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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«طاقة النواب»: أداء قطاع البترول يتواكب مع أفضل النظم العالمية

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 02:47 م
طلعت السويدي
طلعت السويدي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن التطوير والتحديث المستمرين داخل قطاع البترول المصري جعلا أداء القطاع الاقتصادي الواعد يتواكب مع أفضل النظم العالمية بصفة عامة، ورفع كفاءة منظومة السلامة والصحة المهنية بجميع المواقع البترولية بصفة خاصة.

وأشاد طلعت السويدي، رئيس اللجنة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، بتأكيد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أهمية الاستمرار في استكمال تطوير منظومة التكرير والتصنيع لتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والاستمرار في الالتزام بالتوافق البيئي للحفاظ على البيئة واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية في كل المواقع، أيضًا الاستمرار في تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة بمعامل التكرير لإزالة الاختناقات وزيادة كفاءة العمليات والالتزام ببرامج الصيانة الدورية للأصول الإنتاجية.

كما أشاد النائب طلعت السويدى بتأكيد الملا على الجهود الفعلية المبذولة لتنفيذ مشروعات رفع كفاءة منظومة السلامة بمعامل تكرير وتصنيع البترول للوصول إلى أعلى درجات الأمان والسلامة في التشغيل والقيام بالأعمال، حيث يمثل ذلك أولوية أولى لقطاع البترول فى إدارة عملياته والاستمرار في مشروعات جديدة بمعامل التكرير لتحقيق استدامة العمليات وكفاءتها والتحسين المستمر للأداء واعطاء أهمية مشروعات التحول الرقمى الجارية بمعامل التكرير بما يتيح الربط من خلال نظام ERP للمعامل بالهيئة العامة للبترول واستخدام منظومة البرمجية الخطية الجاري العمل عليها لتطبيقها بمعامل التكرير بما يحقق نقلة نوعية لصناعة التكرير المصرية خلال الفترات المقبلة.

ووجه السويدي التحية إلى المهندس علي بدر، رئيس شركة العامرية للبترول، على تصريحاته التي أكد فيها أنه تم تكرير حوالي 3.6 مليون طن خام أسهمت بنسبة 15% من إجمالي طاقات التكرير بمصر، واستطاعت الشركة توفير العديد من المنتجات البترولية من أهمها البوتاجاز والسولار والبزين والكيروسين والمازوت والألكيل بنزين والزيوت والمنتجات الخاصة، وبلغ إجمالي الاستثمارات المنفذة حوالي 219 مليون جنيه، مثمنا تأكيد الكيميائي مدحت بهجت، رئيس شركة الإسكندرية للبترول أنه تم تكرير حوالي 4.5 مليون طن خام أسهمت في تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والمقطرات الشمعية والأسفلت، فضلًا عن تصدير منتجات بترولية بقيمة حوالي 360 مليون دولار إلى أسواق إيطاليا وإسبانيا وهولندا وتونس ومالطا والدنمارك، بالإضافة إلى تغذية شركات أموك وأنربك وأسبك وإيلاب بكميات من المازوت والنافتا والترباين قيمتها 434 مليون دولار.
كما ثمن السويدي، تصريحات الدكتور محمد عبدالعزيز، رئيس شركة البتروكيماويات المصرية التي أوضح فيها أن معدلات الإنتاج من المنتجات البتروكيماوية بلغت حوالي 88 ألف طن بواقع 42.3 ألف طن مبيعات من منتج pvc و33.7 ألف طن مبيعات من الصودا الكاوية السائلة بقيمة إجمالية حوالي 510 مليون جنيه، وأنه تم تصدير منتجي pvc والصودا الكاوية إلى ايطاليا والبرتغال وقبرص واليونان والبرازيل والمغرب والأردن وسوريا والسودان والجزائر بقيمة حوالي 17 مليون دولار، وأن إجمالي الاستثمارات بلغ حوالي 355 مليون جنيه، كما استعرض المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها والجارية لرفع الطاقة الإنتاجية من منتج pvc من 80 ألف طن إلى 200 ألف طن سنويًا، فضلًا عن مشروع نظام إدارة الموارد والاصول ERP ومشروعات السلامة والصحة المهنية.
وقال السويدي، إن جميع قيادات ورؤساء شركات البترول بقيادة المهندس طارق الملا يستحقون كل التحية والتقدير من الشعب المصري العظيم لأنهم يواصلون العمل ليلًا ونهارًا ونجحوا في تصدير المنتجات البترولية لعدد كبير من دول العلم، مؤكدًا أن هذا القطاع تألق عالميًا بعد استغلاله للدعم الكبير الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذا القطاع الناجح والمتميز.

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