الأنبا باخوم يهنئ كاثوليك مصر بعيد الصليب

هنّأ الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، الشعب الكاثوليكي بمناسبة احتفالات عيد الصليب، والتي تحل اليوم الاثنين 14 سبتمبر.وقال الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تحتفل الكنيسة اليوم بعيد ارتفاع الصليب المقدس، حسب التقليد هو اليوم الذي وجدت فيه القديسة هيلانة الصليب المقدس ورفعته على جبل الجلجلة وبنت فوقه كنيسة القيامة".وأضاف: "صليب المسيح يذكرنا بأن الطريق أصبح مفتوحا ويمكننا أن نسير فيه، أن نصبح أبناء الله أصبح ممكنا، وليس علينا أن نأكل من شجرة معرفة الخير والشر، بل لنأكل من شجرة الحياة التي اتخذ منها المسيح صليبه، هذا العيد يذكرنا بأن العمل والدخول في مشيئة الله أصبح ممكنا وليس مستحيلا، فهو مات عنا ونحن فمتنا معه، والآن يتبقى لنا فقط حياة، وحياة أبدية".واختتم: "بالنيابة عن البطريرك، الأنبا إبراهيم اسحق، أتوجه إليكم بخالص التهنئة، وأتمنى لكم عيدا مباركا".