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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«طنطاوي» يتابع أنشطة مكتب نقل التكنولوجيا بجامعة الوادي الجديد

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 10:04 م
الدكتور عبد العزيز
الدكتور عبد العزيز طنطاوي
محمد مهدي
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تابع الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس الجامعة أنشطة مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا ودعم الابتكار (التايكو) عن الفترة الماضية، وذلك خلال رئاسته فعاليات الاجتماع الدوري لفريق العمل.

وأكد طنطاوي، على أهمية دور المكتب في نقل وتسويق التكنولوجيا ودعم الابتكار بمجتمع الوادي الجديد، بما يخدم رؤية مصر ٢٠٣٠ مشددًا على الاستمرار في تقديم المزيد من الخدمات من خلال المكاتب الفرعية الأربعة لمكتب نقل وتسويق التكنولوجيا ودعم الابتكار.

حيث عرض الدكتور أحمد دياب، ملخصًا عن الأنشطة التي نفذها المكتب خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن أجندة العمل المستقبلية حافلة بالفعاليات المرتبطة بالتكنولوجيا والابتكار، أولها إطلاق المكتب لمسابقة حول الابتكار تستهدف أصحاب الأفكار الواعدة والاختراعات من أبناء المحافظة من جميع الفئات العمرية، بالتعاون بين الجامعة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

ومن جانبه استعرض الدكتور محمود الكيلاوي مدير مكتب براءات الاختراع أهم أنشطة المكتب، مؤكدًا استعداد المكتب لتقديم الدعم اللازم لحفظ حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، إضافة إلى إعداد سياسة الجامعة المتعلقة بالملكية الفكرية.

وأوضح الدكتور صدقي حسن مدير مكتب المنح والتعاون الدولي دور المكتب في تقديم الدعم الفني للراغبين في التقدم للمنح والمشروعات، حيث نجحت الجامعة في الحصول على تمويل لعدد 15 مشروعًا بحثيًا متنوعًا خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقالت الدكتورة أسماء عيد عضو مكتب نقل التكنولوجيا، أنه قد تم الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات عن الجهات التصنيعية التي يمكن أن تتعاون مع المكتب.

وفيما يتعلق بمكتب نادي ريادة الأعمال أوضحت الدكتورة فاطمة طه عضو المكتب، أنه من المنتظر تنفيذ العديد من الفعاليات الطلابية في مجال ريادة الأعمال في المستقبل القريب.

كما حضر الاجتماع كل من الدكتور حمد مصطفى، والدكتور محمود مجدي، وغادة رجب أعضاء الفريق المعاون.

وبنهاية الاجتماع ثمن رئيس الجامعة أنشطة المكتب وجهود أعضائه فيما يتعلق بنقل وتوطين وتسويق التكنولوجيا ودعم الابتكار بالمحافظة، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في تحقيق أهداف المكتب.
الدكتور عبد العزيز طنطاوي
الدكتور عبد العزيز طنطاوي
الدكتور عبد العزيز طنطاوي
الدكتور عبد العزيز طنطاوي
الدكتور عبد العزيز طنطاوي
الدكتور عبد العزيز طنطاوي

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