باحث في شؤون الإرهاب: «الإخوان» أداة تخريبة في يد المخابرات المعادية

قال سامح فايز، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن جماعة الإخوان الإرهابية دائما ما تكون أداة تخريبية في يد دول أجنبية تعادي مصر، وتسعى لكسر دورها الإقليمي.وأضاف فايز، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "عليه فلن تسمح تلك الدول بانتهاء الفكرة الفاسدة التي يدعو لها الإخوان، الفكرة التي تقتل معنى الانتماء للوطن في نفوس أعضاء الجماعة الإرهابية، حتى إذا حصلت مواجهة حقيقية بين مصر وأي دولة أخرى لا تجد الدولة المصرية دعم حقيقي من الشعب"وعلق: "يكفي أننا في أزمات مثل الوضع في ليبيا أو سد النهضة شاهدنا الجماعة الإرهابية تدعم دول أجنبية ضد مصر، بكل خسة ووضاعة".