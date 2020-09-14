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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الدستور» تنفرد بنتيجة انتخابات التجديد النصفي لاتحاد المقاولين

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 10:07 م
انتخابات
انتخابات
علا العلاف
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انتهت لجنة الفرز من رصد أصوات الناخبين في انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والتي تمت تحت إشراف قضائي.

وبحسب المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري المقاولي التشييد والبناء، فقد شهدت الانتخابات صراعًا شرسًا بين المرشحين للفوز بالمقاعد المطروحة في التجديد النصفي.

- «الدستور» تنفرد بنشر أسماء الفائزين
وكشف شمس الدين عن فوز المهندس أحمد مصطفى بعضوية المجلس عن إقليم القاهرة الكبرى بعدد 1670 صوتًا، والمهندس أشرف الحفناوي بعدد 1320 صوتًا.

وقد فاز عن شعبة المباني المهندس محمد الدريري بعدد 1500 صوت، والمهندس فوزي الرفاعي بعدد 1650 صوتًا.

كما فاز عن مقعد الأعمال التكميلية المهندس أحمد ربيع بعدد 1310 أصوات، إضافة إلى المهندس عبدالمنعم عتمان عن شعبة الإنشاءات المعدنية بعدد 1340 صوتًا.

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