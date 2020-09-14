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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تعرف على قيمة الضريبة المضافة المفروضة على المحامين

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:02 م
نقابة المحامين
نقابة المحامين
محمد جعفر
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تضمن برتوكول نقابة المحامين مع وزارة المالية ووزارة العدل في شأن توقع ضريبة القيمة المضافة على المحامين، تحديد المبالغ المستحقة على المحامين على النحو التالي:

- 20 جنيها ضريبة عن كل دعوى أو عمل من كل الدعاوى والأعمال أمام المحاكم الجزئية بكل أنوعها وما في مستواها.

- 20 جنيها ضريبة الحضور في تحقيقات النيابة في كل المحاضر جنح أو مخالفات.

- 40 جنيها عن كل دعوى أو عمل من كل الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية وما في درجاتها والحضور أمامها.

- 60 جنيها عن كل دعوى أو عمل من كل الدعاوى أمام محاكم الاستئناف وما في درجاتها أو الحضور أمامها.

- 60 جنيها ضريبة الحضور أمام لجان فض المنازعات والحضور أمام النيابة العامة في تحقيقات الجنايات.

- 200 جنيه عن كل طعن من الطعون أو الحضور أمام محكمة النقض والدستورية العليا.

- هذا البروتوكول لمدة عام واحد أو حتى انتهاء الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد أيهما أقرب.

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