تعرف على قيمة الضريبة المضافة المفروضة على المحامين

تضمن برتوكول نقابة المحامين مع وزارة المالية ووزارة العدل في شأن توقع ضريبة القيمة المضافة على المحامين، تحديد المبالغ المستحقة على المحامين على النحو التالي:- 20 جنيها ضريبة عن كل دعوى أو عمل من كل الدعاوى والأعمال أمام المحاكم الجزئية بكل أنوعها وما في مستواها.- 20 جنيها ضريبة الحضور في تحقيقات النيابة في كل المحاضر جنح أو مخالفات.- 40 جنيها عن كل دعوى أو عمل من كل الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية وما في درجاتها والحضور أمامها.- 60 جنيها عن كل دعوى أو عمل من كل الدعاوى أمام محاكم الاستئناف وما في درجاتها أو الحضور أمامها.- 60 جنيها ضريبة الحضور أمام لجان فض المنازعات والحضور أمام النيابة العامة في تحقيقات الجنايات.- 200 جنيه عن كل طعن من الطعون أو الحضور أمام محكمة النقض والدستورية العليا.- هذا البروتوكول لمدة عام واحد أو حتى انتهاء الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد أيهما أقرب.