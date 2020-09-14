رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 14 سبتمبر 2020 الموافق 26 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

براءة طالب جامعة أسوان من تهمة التحرش بمعيدة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 01:23 م
براءة طالب
براءة طالب
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
قضت دائرة الجنايات بمحكمة أسوان الابتدائية، اليوم الإثنين، ببراءة طالب جامعة أسوان المتهم بالتحرش بمعيدته فى كلية التربية الرياضية أثناء امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى المنقضى 2019-2020، من التهمة المنسوبة إليه، وذلك بالدائرة الأولى لمحكمة جنايات أسوان برئاسة المستشار محمد غريب، وسادت أجواء من الفرحة والبهجة بين أهالي الطالب على بعد صدور حكم البراءة، وردد الأهالي "ظهر الحق".

كانت محكمة أسوان حددت جلسة يوم 16 أغسطس الماضي للنظر فى أولى جلسات محاكمة طالب جامعة أسوان المتهم بالتحرش بمعيدته، ولكن تم تأجيلها إلى جلسة للنطق بالحكم، بالدائرة الأولى لمحكمة جنايات أسوان برئاسة المستشار محمد غريب.


وقررت دائرة الجنايات بمحكمة أسوان الابتدائية، لاستشعار الحرج، إحالة قضية الطالب "محمود. م" بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضة، يوم 25 يوليو الماضى، المتهم بالتحرش بـ"خلود"، مدرس مساعد بكلية التربية الرياضية، خلال مراقبتها على إحدى لجان امتحان الفصل الدراسي الأول بالكلية إلى محكمة جنايات دائرة قنا للنظر في الحكم.

حررت إحدى أعضاء هيئة التدريس بكلية تربية رياضية بجامعة أسوان، محضرًا ضد طالب بالكلية، تتهمه فيه بالتحرش بها، خلال مراقبتها على إحدى لجان امتحان الفصل الدراسي الأول بالكلية.

موضوعات متعلقة

إعلان وظائف وزارة الإسكان.. التقديم حتى 17-9-2020

حريق بقطار «القاهرة الإسكندرية» فى القليوبية

«النقاد فى مصر قليلون وهذا منافسى الوحيد».. اعترافات عادل إمام

أبوالغيط: الإجماع العربي على القضية الفلسطينية لن يتأثر بالتطورات الأخيرة

الصور

image description

تكريم المجلس القومي للمرأة لـ سيدة القطار

image description

ندوة سمير أحمد بقصر السينما

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

image description

«الدستور» داخل مبنى الشهيد أحمد منسي بجمعية رسالة

image description

صور مباراة الأهلي والإسماعيلي

الأكثر قراءة

ضبط سيارة محملة بـ150 كيلو من خام الذهب فى أسوان

«قومي المرأة» يكرّم «سيدة القطار».. ويجهز حديقة «صفية» في مدرستها

بأسورة مراقبة.. السجل الجنائي للهارب محمد علي بعد تحديد إقامته

حريق بقطار «القاهرة الإسكندرية» فى القليوبية

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

«النقاد فى مصر قليلون وهذا منافسى الوحيد».. اعترافات عادل إمام

«كان يتيمًا وبيصعب علىّ».. كواليس علاقة تحية كاريوكا بـ«حليم»

محمد صبحى عن سر اعتزاله السينما: بحثت عن الاحترام فلم أجده

حكاية حاتم ذو الفقار القصيرة مع الفن.. دخل السجن 3 مرات ومات وحيدًا

نجم الساعة

مى سليم: لا أوافق على الظهور لمجرد إثبات الحضور

منوعات

لدعم العظام والأسنان.. 3 أطعمة تزيد مستوى فيتامين «د» في الجسم

الصدمة الكهربائية.. علاج جديد لتخفيف آلام الظهر

خطوات التصالح في مخالفات البناء

سبب حدوث أحد أكبر الأعراض الرئيسية لكورونا

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: سيدة المطار.. وسيدة القطار !!
د. منى حلمى
الرجل الحر لن يقبل بديلًا عن المرأة الحرة
عمرو خالد
الكون خير شاهد على عظمة الخالق
ماجد حبته
ما لـ«الأتراك» فى مالى!
المزيد

الثقافة

معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ39 من 4 إلى 14 نوفمبر

تعرف على 5 عروض مسرحية طلبها الجمهور على مسارح الدولة

منير عتيبة: كورونا سيعيد للأدب موضوعات الأوبئة والمؤامرة وفناء العالم

«شمروخ» في ندوة قصور الثقافة: الفن أحد أعمدة المجتمع