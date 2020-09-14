براءة طالب جامعة أسوان من تهمة التحرش بمعيدة

قضت دائرة الجنايات بمحكمة أسوان الابتدائية، اليوم الإثنين، ببراءة طالب جامعة أسوان المتهم بالتحرش بمعيدته فى كلية التربية الرياضية أثناء امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى المنقضى 2019-2020، من التهمة المنسوبة إليه، وذلك بالدائرة الأولى لمحكمة جنايات أسوان برئاسة المستشار محمد غريب، وسادت أجواء من الفرحة والبهجة بين أهالي الطالب على بعد صدور حكم البراءة، وردد الأهالي "ظهر الحق".كانت محكمة أسوان حددت جلسة يوم 16 أغسطس الماضي للنظر فى أولى جلسات محاكمة طالب جامعة أسوان المتهم بالتحرش بمعيدته، ولكن تم تأجيلها إلى جلسة للنطق بالحكم، بالدائرة الأولى لمحكمة جنايات أسوان برئاسة المستشار محمد غريب.وقررت دائرة الجنايات بمحكمة أسوان الابتدائية، لاستشعار الحرج، إحالة قضية الطالب "محمود. م" بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضة، يوم 25 يوليو الماضى، المتهم بالتحرش بـ"خلود"، مدرس مساعد بكلية التربية الرياضية، خلال مراقبتها على إحدى لجان امتحان الفصل الدراسي الأول بالكلية إلى محكمة جنايات دائرة قنا للنظر في الحكم.حررت إحدى أعضاء هيئة التدريس بكلية تربية رياضية بجامعة أسوان، محضرًا ضد طالب بالكلية، تتهمه فيه بالتحرش بها، خلال مراقبتها على إحدى لجان امتحان الفصل الدراسي الأول بالكلية.