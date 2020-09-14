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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تحريات مقتل سيدة الطالبية: مزدوجة الجنسية وذاكرة كاميرات المراقبة فارغة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:03 م
مقتل سيدة
مقتل سيدة
ندى حمدي
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كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة سيدة عربية داخل شقتها بمنطقة الطالبية، وتبين أنها مزدوجة الجنسية مصرية إماراتية.

وأشارت تحريات فريق البحث بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة إلى أن المجني عليها متزوجة من إماراتي الجنسية وتقيم برفقته وأبنائها بدولة الإمارات وعادت لمصر منذ فترة قريبة برفقة شقيقتها وأسرتها وتقيم في الشقة مسرح الجريمة بمفردها وشقيقتها تقيم في الشقة التي تعلوها.

وكشفت معاينة فريق البحث لمسرح الجريمة تحت قيادة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية عن سلامة منافذ الشقة ما يفيد مشروعية دخول الجاني ومعرفة القتيلة بهويته، وتبين تركيب المجني عليها كاميرات مراقبة داخل شقتها إلا أن جهاز DVR الخاص بالتسجيل في الكاميرا عثر عليه فارغا.

وتبين أن المجني عليها مصابة إصابة خفيفة ورجحت المناظرة الأولية تعرضها للخنق حيث كانت مكبلة اليدين والقدمين بحبال، وتواصل قوات الأمن فحص خلافات وعلاقات المجني عليها والمترددين على العقار في وقت معاصر لوقوع الجريمة وفحص كاميرات المراقبة في الشارع محل العقار.

كما تمتد خطة البحث إلى حارس العقار المختفي بعدما أشارت أصابع الاتهام إليه خاصة مع مغادرته مكان عمله في وقت متزامن مع اكتشاف جثة المجني عليها.

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