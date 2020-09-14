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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

رواد «السوشيال ميديا» لـ «الإخوان الإرهابية»: جماعتكم تحتضر

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 11:21 م
الإخوان
الإخوان
مريم جبل
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هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" جماعة الإخوان الإرهابية الضالة المضلة، وأكدوا أن الجماعة تحتضر وقيادتها تسعى لتضليل أعوانهم أولًا والشعب ثانيًا، بتزييف و"فبركة" الفيديوهات والمشاهد والصور المختلقة لتنفيذ مخططهم الهدام لتأليب الرأي العام ونشر الفوضى وهدم الدولة.

وتابعوا: "الجماعة الإرهابية فى حالة عدم توازن بسبب خلافات قياداتها الهاربين خارج مصر، والتي انكشفت وظهرت وأصبحت على رؤوس الأشهاد وتسعى للتغطية على تلك الخلافات وتضليل الرأي العام بأكاذيبها".

واستطردوا:" الجميع يعلم أن الجماعة الإرهابية تنهار من الداخل وقياداتها بالخارج يوجهون الاتهامات ويحاولون إخفاء الحقيقة عن الرأي العام بمدى الإنهيار الذى وصلت له الجماعة الإرهابية"، مضيفين
" تشهد جماعة الأفاقون الكذابون حالة تفكك وانهيار غير مسبوقة،دفعت كوادرها للهرولة لأسلوبهم المعتاد بنشر الأكاذيب وفبركة الأخبار والأحداث والفيديوهات"، وتساءل النشطاء من تخدعون أيها الخرفان؟!.

واختتموا: نقول للجماعة الإرهابية مهما بلغ كذبكم ونفاقكم، فقد كشفكم الشعب والرأى العام المصرى وألقى بكم فى غياهب النسيان ولن تقوم لكم قائمة، ما دام الشعب المصري الواعي يتصدى لأكاذيبكم الدنيئة".

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