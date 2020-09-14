برلمان الصوفية العالمى ببنجلاديش ينظم أول فعالية له «أونلاين»

أعلن برلمان الصوفية الدولى ببنجلاديش، تنظيم أول فعالية له عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وتناقش الفعالية قضايا التصوف الإسلامى فى زمن فيروس كورونا المستجد، وأبرز المشكلات التى واجهت أهل التصوف منذ ظهور الجائحة مطلع هذا العام.ويشارك فى الفعالية التى ينظمها "برلمان الصوفية العالمى"، عدد من الشيوخ والعلماء من جميع أنحاء العالم الإسلامي، وتعتبر بديلا للملتقيات التى كان ينظمها البرلمان الصوفى العالمى من قبل.الجدير بالذكر، أن البرلمان الصوفى العالمى تم تأسيسه في دكا عاصمة بنجلاديش منذ 5 أعوام، ويترأسه الدكتور سيف الدين الحسيني، ويجمع البرلمان ما يقرب من 2 مليون مريد.