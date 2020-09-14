بمليون و200 ألف.. «القباج» تفتتح معهد الصحة الإنجابية بالإسكندرية

افتتحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، معهد التدريب والبحوث للصحة الإنجابية، والذي أنشأته الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة عام ١٩٧٢، ويعتبر من أقدم وأول المؤسسات التدريبية المتخصصة في مجال السكان وتنظيم الأسرة في العالم العربي.وقال الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس مجلس إدارة معهد التدريب والبحوث للصحة الإنجابية، إن الافتتاح يأتي بعد إعادة تأهيل المركز وتطويره بتكلفة مليون و٢٠٠ ألف جنيه.وتابع عبد القوي، أن لقاء اليوم تناول عدد من المناقشات المهمة التي تشمل القضية السكانية وكيفية مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أننا نطمح لتحويله إلى معهد قومي لخدمة كل الوفود العربية والإفريقية الزائرين له.وتجولت "الدستور" بداخل المعهد، الذي يخدم كل ملفات التدريب بصفة عامة وملف التدريب في الصحة الإنجابية بصفة خاصة، حيث يخدم كل قضايا التدريب في مصر.يعمل المعهد على تصميم وتخطيط البرامج التدريبية المتخصصة في مجال السكان والصحة الانجابية وتنظيم الأسرة لتلبية الاحتياجات الفعلية للمؤسسات المتعاونة معه.ويهدف المعهد إلى تقديم البرامج التي تخدم رفع الوعي وتكوين اتجاهات إيجابية تجاه قضايا السكان والصحة الانجابية وتنظيم الأسرة وتعزيز قدرات وتنمية مهارات مقدمي الخدمة في مراكز تقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وتعزيز وتقوية الروابط مع الهيئات الوطنية والدولية المختلفة، إضافة إلى البرامج التدريبية.ويقدم المعهد عدد من البرامج لتدريب مدربين في مجالات السكان والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وبرامج جودة الرعاية والإشراف المساند وبرامج التدريب التخصصي للأطباء ومقدمي الخدمة الطبية وبرامج النوع الاجتماعي ومناهضة العنف ضد المرأة والبرنامج الدولي لإلقاء الضوء على قضايا الصحة الإنجابية وفيروس نقص المناعة البشري.