رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 14 سبتمبر 2020 الموافق 26 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مقتل سيدة بالمنوفية تعول أيتامًا بعد فشل «جلسة عرفية»

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 01:20 م
مقتل سيدة بالمنوفية
مقتل سيدة بالمنوفية
ولاء القاضى
طباعة
تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بقتل سيدة في عمر الأربعين عاما على يد مزارع، وذلك بسبب خلافات على مغازلة شاب فتاة بإحدى قرى مركز الباجور.

والبداية كما يرويها شهود عيان لموقع "الدستور"، كانت بعد قيام شاب بالاتصال على رقم سيدة في العقد الرابع من العمر لمعاكستها، فهي أرملة وتعول طفلين وتعمل خياطة، يشهد لها جيرانها بحسن السمعة والسيرة الطيبة، وتم الاتفاق على عقد جلسة عرفية لشاب يدعى "ع. ر. ج" 29 عاما مقيم بقرية الخضرة بمركز الباجور لوضع حد لأفعاله.

وكشف شاهد العيان عن أن ابن عم زوج القتيلة وأشقائها، اتفقوا مع أعمام القاتل على عقد جلسة عرفية، أمس، ولكنهم فوجئوا بعدم حضورهم وتهربوا من الجلسة، وحضر خال المتهم، وخلال الجلسة رفض توقيع ابن شقيقته على وصل أمانة، قائلًا ابن أختي بيقول إنها بتكلم كل أصحابه، ليتدخل شقيق المتوفاة معاتبًا إياه على تلك الجملة، ليقرر بعدها خال القاتل إنهاء الجلسة والانصراف.

وأوضح شاهد العيان أن القتيلة وبخت خال القاتل، نظير حديثة عنها بالسوء في الجلسة، وأقدم بعض النساء المتواجدات من أقاربها على التعدي عليه، وفِي تلك اللحظة قام المتهم بالتعدي على المتوفاة بسنجة على يدها وهرول إلى منزله وأغلق على نفسه الباب وصعد للدور الرابع وقام برشق المتواجدين بالطوب وزجاجات المياه الغازية، وارتطمت إحداها برأس المتوفاة، لتقع على الأرض وتم نقلها لمستشفى سرس الليان المركزي، ليكتشفوا وفاتها.

على الفور قرر اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، واللواء عبدالله جلال، مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث جنائى برئاسة الرائد هيثم النطاط، رئيس مباحث مركز الباجور، وتم ضبط المتهم بمقابر القرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

موضوعات متعلقة

إعلان وظائف وزارة الإسكان.. التقديم حتى 17-9-2020

سيارة «فيرنا».. تفاصيل اتهام مسئولين بـ«الطرق والكبارى» بتلقى رشوة

«النقاد فى مصر قليلون وهذا منافسى الوحيد».. اعترافات عادل إمام

«قومي المرأة» يكرّم «سيدة القطار».. ويجهز حديقة «صفية» في مدرستها

الصور

image description

تكريم المجلس القومي للمرأة لـ سيدة القطار

image description

ندوة سمير أحمد بقصر السينما

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

image description

«الدستور» داخل مبنى الشهيد أحمد منسي بجمعية رسالة

image description

صور مباراة الأهلي والإسماعيلي

الأكثر قراءة

ضبط سيارة محملة بـ150 كيلو من خام الذهب فى أسوان

«قومي المرأة» يكرّم «سيدة القطار».. ويجهز حديقة «صفية» في مدرستها

بأسورة مراقبة.. السجل الجنائي للهارب محمد علي بعد تحديد إقامته

حريق بقطار «القاهرة الإسكندرية» فى القليوبية

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

«النقاد فى مصر قليلون وهذا منافسى الوحيد».. اعترافات عادل إمام

«كان يتيمًا وبيصعب علىّ».. كواليس علاقة تحية كاريوكا بـ«حليم»

محمد صبحى عن سر اعتزاله السينما: بحثت عن الاحترام فلم أجده

حكاية حاتم ذو الفقار القصيرة مع الفن.. دخل السجن 3 مرات ومات وحيدًا

نجم الساعة

مى سليم: لا أوافق على الظهور لمجرد إثبات الحضور

منوعات

لدعم العظام والأسنان.. 3 أطعمة تزيد مستوى فيتامين «د» في الجسم

الصدمة الكهربائية.. علاج جديد لتخفيف آلام الظهر

خطوات التصالح في مخالفات البناء

سبب حدوث أحد أكبر الأعراض الرئيسية لكورونا

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: سيدة المطار.. وسيدة القطار !!
د. منى حلمى
الرجل الحر لن يقبل بديلًا عن المرأة الحرة
عمرو خالد
الكون خير شاهد على عظمة الخالق
ماجد حبته
ما لـ«الأتراك» فى مالى!
المزيد

الثقافة

معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ39 من 4 إلى 14 نوفمبر

تعرف على 5 عروض مسرحية طلبها الجمهور على مسارح الدولة

منير عتيبة: كورونا سيعيد للأدب موضوعات الأوبئة والمؤامرة وفناء العالم

«شمروخ» في ندوة قصور الثقافة: الفن أحد أعمدة المجتمع