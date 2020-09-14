مقتل سيدة بالمنوفية تعول أيتامًا بعد فشل «جلسة عرفية»

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بقتل سيدة في عمر الأربعين عاما على يد مزارع، وذلك بسبب خلافات على مغازلة شاب فتاة بإحدى قرى مركز الباجور.والبداية كما يرويها شهود عيان لموقع "الدستور"، كانت بعد قيام شاب بالاتصال على رقم سيدة في العقد الرابع من العمر لمعاكستها، فهي أرملة وتعول طفلين وتعمل خياطة، يشهد لها جيرانها بحسن السمعة والسيرة الطيبة، وتم الاتفاق على عقد جلسة عرفية لشاب يدعى "ع. ر. ج" 29 عاما مقيم بقرية الخضرة بمركز الباجور لوضع حد لأفعاله.وكشف شاهد العيان عن أن ابن عم زوج القتيلة وأشقائها، اتفقوا مع أعمام القاتل على عقد جلسة عرفية، أمس، ولكنهم فوجئوا بعدم حضورهم وتهربوا من الجلسة، وحضر خال المتهم، وخلال الجلسة رفض توقيع ابن شقيقته على وصل أمانة، قائلًا ابن أختي بيقول إنها بتكلم كل أصحابه، ليتدخل شقيق المتوفاة معاتبًا إياه على تلك الجملة، ليقرر بعدها خال القاتل إنهاء الجلسة والانصراف.وأوضح شاهد العيان أن القتيلة وبخت خال القاتل، نظير حديثة عنها بالسوء في الجلسة، وأقدم بعض النساء المتواجدات من أقاربها على التعدي عليه، وفِي تلك اللحظة قام المتهم بالتعدي على المتوفاة بسنجة على يدها وهرول إلى منزله وأغلق على نفسه الباب وصعد للدور الرابع وقام برشق المتواجدين بالطوب وزجاجات المياه الغازية، وارتطمت إحداها برأس المتوفاة، لتقع على الأرض وتم نقلها لمستشفى سرس الليان المركزي، ليكتشفوا وفاتها.على الفور قرر اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، واللواء عبدالله جلال، مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث جنائى برئاسة الرائد هيثم النطاط، رئيس مباحث مركز الباجور، وتم ضبط المتهم بمقابر القرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.