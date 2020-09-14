عايزها فوضى.. بهى الدين حسن تحت مقصلة السوشيال ميديا

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بهي الدين حسن ووصفوه بالعميل ووجهوا له رسالة شديدة الاحتقار.قال الرواد: "كعادتك مستمر تشتغل بلقمتك وبتنشر أكاذيبك وسمومك وتقبض الثمن عشان تخليها فوضى فى مصر، لكن فاكرنا هنسيبك مستحيل".وتابع المهاجمون: "عمرنا ما شفناك يا بهى بتدافع عن حد عدل كلهم ناس من نفس طينتك، لكن الناس فى مصر خلاص، أنت ما فيش فايدة فيك زي ما أنت أعمى البصيرة، على العموم الكل عارف إنك معذور ومحتاج قرشين".واستطردوا: "نفسنا تطلع تتكلم ولو مرة واحدة عن معاناة أسر شهداء ومصابين الوطن لكن طبعًا إحنا عارفين إن ده لإنك من طينة مختلفة شاربة خيانة الوطن، أنت عامل زى الإخوان بالظبط، كلكم طينة واحدة هنقولك إيه ما إنت حما الإرهابى علاء عبدالفتاح".