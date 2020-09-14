9 مصابين فى مشاجرة بسبب تقسيم أرباح سيارة فى سوهاج

استقبل مستشفى دار السلام المركزى جنوب شرقى محافظة سوهاج 9 أشخاص مصابين إثر حدوث مشاجرة بين طرفين بناحية قرية الكشح دائرة مركز دار السلام، وتم ضبط طرفى المشاجرة والتحفظ على المصابين تحت تصرف النيابة العامة.كان اللواء حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا يفيد بوجود مشاجرة ومصابين بناحية الكشح دائرة مركز دار السلام ووجود مصابين، وانتقل مأمور وضباط المركز، وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائيةوبحسب بيان أمنى تم ضبط طرفى المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات على توزيع أرباح سيارة نقل شراكة بينهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.