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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

ينظره البرلمان فى أولى جلساته.. تفاصيل التعريفة الجمركية الجديدة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 01:15 م
البرلمان
البرلمان
مني هيبة
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أقر البرلمان في جلسته الأخيرة من دور انعقاده المنقضي، قانون الجمارك الجديد متضمنا العديد من التعديلات والمواد المستحدثة، منها ضوابط إصدار قواعد وفئات التعريفة الجمركية الجديدة.

وأسندت المادة 13 من القانون إصدار التعريفة الجمركية الجديدة إلى رئيس الجمهورية، حيث نصت على "أن يصدر بقواعد وفئات وجداول التعريفة الجمركية أو تعديلها أو إلغائها، وتحديد تتاريخ نفاذها قرار من رئيس الجمهورية، على أن يتم عرض هذا القرار على مجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدوره، أو أول جلسة انعقاد لأيهما أقرب، فإذا تم إقراره بات نافذًا من تاريخ صدوره، أما إذا لم يقره اعتبر نافذًا بالنسبة للمدة ما بين تاريخ صدوره حتى تاريخ رفضه داخل البرلمان".

كما أقرت المادة ذاتها بسريان ضوابط الضريبة الجمركية الجديدة على الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف وتعديلات أي منها من وقت نفاذها على البضائع التي لم تكن قد أديت عنها الضريبة الجمركية.

أما البضائع المعدة للتصدير، والتي أديت عنها الضريبة قبل دخولها كاملة إلى الدائرة الجمركية وغيرها من الرسوم المستحقة عليها، فيخضع الجزء الذي لم يدخل منها للتعريفة النافذة وقت دخوله.
ينظره البرلمان فى أولى جلساته.. تفاصيل التعريفة الجمركية الجديدة
ينظره البرلمان فى أولى جلساته.. تفاصيل التعريفة الجمركية الجديدة

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