إعلامي يثير القلق بشأن الحالة الصحية للفنان خالد سامي: «سيموت بين أيدينا»

‏كشف الإعلامي السعودي ناصر القصبي عن تدهور الحالة الصحية للفنان السعودي خالد سامي، والذي يعاني من متاعب صحية وجرى تأجيل إجراء جراحة له بسبب الظروف الصعبة التي تشهدها المستشفيات إثر انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.وقال القصبي في تغريدة على «تويتر»: «الفنان خالد سامي الذي يرقد في مستشفى الحرس بالرياض ويصارع المرض منذ أكثر من سنة وضعه الصحي الآن خطير ويتدهور بسرعة وأنا أناشد معالي وزير الصحة توفيق الربيعة بسرعة التدخل مشكورًا وهذا رأي الفريق الطبي لإجراء عملية زراعة الكبد الآن وعلى وجه السرعة وإلا سيموت بين أيدينا».وكان خالد سامي قد أحاط متابعيه بنفسه في مايو الماضي عن وضعه الصحي، وكتب على حسابه في «تويتر» قائلا: «إلى جميع من سأل عني، الحمد لله أنا بخير وتحت رحمة الله.. سأستأنف العلاج بعد أزمة كورونا بإذن الله، شاكرا ومقدرا لجميع من دعا لي.. الله يتقبل منا ومنكم الدعاء وصالح الأعمال ويدوم عزك يا وطن».